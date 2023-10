Bericht: Apple-Event bringt iMac 24″ mit neuem Standfuß

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg meldet weitere Details zu Apples Mac-Event, das in der Nacht zum Dienstag neue Apple Rechner in den Markt einführen wird. Am groben Ausblick ändert sich grundsätzlich nichts: neben neuen Modellen des MacBook Pro soll auch der iMac mit 24 Zoll überarbeitet werden. Was die Details angeht, will der Nachrichtendienst jedoch ein paar konkretere Insider-Informationen in Erfahrung gebracht haben.

24″ iMac mit neuem Standfuß

Für den iMac ist das Event fast schon ein besonderer Anlass. Findet dieses nicht nur im Jahr seines 25. Geburtstags statt, sondern auch fast 1000 Tage, nachdem der All-In-One-Rechner zuletzt überarbeitet wurde. Der 24″ iMac wurde initial im April 2021 mit dem aktuellen Design in den Markt eingeführt – seitdem hat Apple den iMac nicht mehr angefasst.

Nun soll der Rechner gleich mit dem neuen M3 Chip ausgestattet werden, über mehrere Änderungen im Aufbau der internen Komponenten verfügen und laut Bloomberg mit einem überarbeiteten Standfuß ausgeliefert werden. Wie genau sich dieser vom Vorgänger unterscheiden wird, ist allerdings unklar. Auch ob sich die verfügbaren Farben ändern werden, bleibt abzuwarten. Aktuell testet Apple die neuen M3 Modelle offenbar in den bekannten Farbvarianten.

Mit neuen Peripheriegeräte

Mit der Einführung des neuen iMac soll Apple gleichzeitig auch neue Peripheriegeräte vorstellen, die sich vom Lightning Port verabschieden und stattdessen auf einen USB-C Port zur Stromversorgung setzen. Erwartet werden eine neue Tastatur, ein neues Magic Trackpad und eine neue Maus.

Apples Magic Mouse: Noch lädt ein Lightning-Kabel

Was das MacBook Pro betrifft, wird das geplante Event wohl nur das Modell mit 14 und das Modell mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale in neuen Varianten präsentieren. Das MacBook Pro mit 13 Zoll soll in seiner aktuellen Form vorerst weiter angeboten werden.

Die neuen High-End-Notebooks werden sich äußerlich wohl nicht von den zuvor erhältlichen Maschinen unterscheiden, im Inneren aber wahlweise den M3 Pro und den M3 Max Prozessor anbieten und Arbeitsspeicher-Ausstattung von bis zu 48 GB zulassen. Auch bei Bloomberg geht man davon aus, dass Apple einen gesonderten Fokus auf die Spiele-Performance der neuen Geräte legen wird.

MacBook Pro: Die aktuellen Modelle