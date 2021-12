Bereits ab 50 GB: iCloud-Speicher per Familienfreigabe teilen

Wichtig ist in diesem Zusammenhang: Bestehende Familienfreigabe lassen sich natürlich auch wieder aufheben bzw. kann der Familien-Administrator zuvor aufgenommene Mitglieder auch wieder aus der Gruppe entfernen. Zu welchen Konsequenzen dies führen kann hat Apple in dem Support-Dokument #HT201081 „Familienfreigabe verlassen“ aufgeführt.

Seit dem vergangenen September lässt sich zusätzlicher iCloud-Speicher bereits in der kleinsten Stufe, also ab den 50 GB, die es bei Apple für 99 Cent gibt, mit der Familie teilen. Zuvor war diese Funktion ausschließlich den iCloud+-Paketen mit 200 GB und 2 TB vorbehalten.

Wir reichen einen kleinen Hinweis an euch durch, der für all jene Nutzer interessant sein könnte, die Apple bereits 99 Cent im Monat überweisen, bislang aber noch keine Familienfreigabe eingerichtet oder diese schon länger nicht mehr administriert haben.

