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"Wireless Cassette Player" mit 11 Stunden Akku

Maxell bringt Walkman mit Bluetooth zurück
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Der Audiobereich erlebt seit einiger Zeit eine Rückbesinnung auf ältere Formate. Nach dem Comeback der Schallplatte rücken auch Musikkassetten wieder stärker in den Fokus. Der Zubehörhersteller Maxell hat nun einen tragbaren Kassettenspieler vorgestellt, der klassische Technik mit aktuellen Funktionen kombiniert.

Maxell Player

In Deutschland ist das Gerät bereits bei Amazon gelistet, jedoch noch nicht verfügbar.

Kassette trifft auf kabellose Technik

Im Kern handelt es sich um einen klassischen Walkman mit modernisierten Komponenten. Der Player unterstützt die Wiedergabe handelsüblicher Kompaktkassetten und setzt gleichzeitig auf Bluetooth, um Audiosignale drahtlos an Kopfhörer oder Lautsprecher zu übertragen. Laut Hersteller sind bis zu elf Stunden Wiedergabe ohne Kabel möglich.

Maxell Player Ports

Für Nutzer, die weiterhin auf eine direkte Verbindung setzen, steht zusätzlich ein 3,5-Millimeter-Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt nicht mehr über Batterien, sondern über einen integrierten Akku, der per USB-C geladen wird. Eine vollständige Ladung soll in weniger als zwei Stunden abgeschlossen sein.

Technisch hebt Maxell insbesondere den eingebauten Antrieb hervor. Ein sogenanntes Schwungrad aus Messing soll für gleichmäßigen Bandlauf sorgen und damit typische Klangschwankungen reduzieren.

Maxell Product

Der neue Maxell-Player wird in den USA für umgerechnet rund 64 Euro angeboten. Ob und wann das Gerät auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang offen.

Konkurrenz mit ähnlichem Konzept

Maxell ist nicht allein mit dieser Idee. Geräte wie der Aiwa T7 verfolgen ein vergleichbares Konzept. Auch hier steht die Kombination aus analoger Kassettentechnik und moderner Bluetooth-Übertragung im Mittelpunkt. Einige Modelle bieten darüber hinaus Zusatzfunktionen wie Aufnahmeoptionen oder Mikrofonanschlüsse.

Aiwa T7

Im unteren Preisbereich sind ebenfalls Alternativen erhältlich. Geräte wie der EPOK Kassettenspieler, bieten Bluetooth und zusätzliche Funktionen wie Auto-Reverse zu einem günstigeren Einstiegspreis. Übrigens: Der Fünferpack Maxell-Audiokassetten mit 90 Minuten Laufzeit, werden derzeit für knapp 20 Euro gehandelt.

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30. März 2026 um 18:10 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Habe mir auch wieder einen Kassettenrecorder gekauft. Vor allen um meine alten Kinderkassetten abzuspielen und zum digitalisieren für meine Kinder. Manche Kindergeschichten bekommt man digital nicht mehr.

  • Eine eine Rückbesinnung LOL
    Die, die diese Technik Anten und benutzen konnten und vor allem wollten oder vielleicht mussten, die gibt’s bald nicht mehr. Viel Spaß mit den Digital natives.

  • Mcs kommen wohl wieder. Auch auf Kickstarter gibt es ein spannendes Projekt, Ghettoblaster reimagined…
    BB-777: The Iconic Boombox, Perfectly Recreated, finde ich sehr cool vom Design her…

  • Cool, aber ohne Autoreverse oder noch besser Quick Reverse. Naja, meckern ist einfach.

  • Super!

    Wann bringt Apple endlich die Datasette fürs Macbook???

  • Wie nostalgisch. Finde ich klasse. :-) Wer hat nicht noch verstaubte Mix-Kassetten auf dem Speicher liegen ? Sei es von sich selbst oder von den Eltern. Bei meinen Eltern waren es noch Tonbänder. Mir hat damals das Einfädeln der Tonbänder viel Spaß gemacht und das eine oder andere Tonband mit „Captain Future“ überspielt.

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