Erste Benchmark-Ergebnisse zum neuen MacBook Neo bestätigen die bisherige Einschätzung der Einsatzmöglichkeiten des Geräts. Für typische Aufgaben eines Notebooks für Einsteiger und gelegentliche Nutzer sollte sich das neue Mac-Modell absolut eignen. Für grafikintensive und anspruchsvollere Anwendungen wird man um die Anschaffung eines klassischen MacBook-Modells nicht herumkommen.

Starke Leistung im Single-Core-Bereich

Über die Benchmark-Plattform Geekbench sind mittlerweile mehrere Testergebnisse zur Rechen- und Grafikleistung des MacBook Neo verfügbar. Das neue Notebook taucht in der Geekbench-Datenbank mit der Kennung Mac17,5 auf.

Vergleicht man die dort abrufbaren Werte, so erreicht das MacBook Neo bei Einzelkern-Anwendungen höhere Werte als Apples ältere M1- und M2-Prozessoren und liegt mit dem M4-Prozessor nahezu gleichauf.

Grenzen bei Grafik und Mehrkernleistung

Bei Mehrkern-Operationen und bei der Grafikleistung fallen die Ergebnisse jedoch moderater aus. Der M1-Prozessor bleibt zwar noch hinter dem im MacBook Neo verbauten Chip vom Typ A18 Pro, doch bereits mit einem M2 an Bord liegt das MacBook Air deutlich vorn. Noch deutlicher fallen die Unterschiede bei grafikintensiven Anwendungen aus. Hier zeigen sich die Unterschiede zu Apples M2- und M4-Prozessoren mehr als deutlich. Das MacBook Air M2 liefert um mehr als 40 Prozent bessere Werte und das MacBook Air M4 liegt sogar rund 70 Prozent darüber.

Einstiegsgerät für einfache Aufgaben

Zu viel Gewicht würden wir diesen Ergebnissen allerdings noch nicht beimessen. Letztendlich muss sich das MacBook Neo im Praxiseinsatz beweisen und dort seine Stärken und eventuelle Schwächen aufzeigen. Interessenten sollte schon beim Blick auf den Preis des Geräts klar sein, dass Apple damit keine Alternative zu seinen leistungsstärkeren MacBook-Modellen anbieten will. Das MacBook Neo lässt sich wohl eher als iPhone-Ergänzung und Alternative zu günstigen Produkten aus dem Windows- und Chromebook-Segment betrachten.