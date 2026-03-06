Logitech schafft Abhilfe für Nutzer, die sich mit Verbindungsproblemen bei der Verwendung der kabellosen Maus MX Master 4 konfrontiert sehen. Die neu verfügbare Version 2.0 der Anwendung Logi Options+ soll Verbindungsprobleme beseitigen, die immer dann auftreten, wenn das Betriebssystem aus dem Ruhezustand erwacht.

Die Probleme treten schon seit mehreren Wochen auf und hängen möglicherweise mit einer Inkompatibilität der Logitech-Software mit macOS 26.3 zusammen. Nach dem Erwachen aus dem Ruhezustand wurden offensichtlich nicht alle benötigten Funktionen von Logi Options+ automatisch wieder aktiviert, sodass eine zusätzliche Interaktion des Nutzers erforderlich war. Laut dem Infotext zu der neu verfügbaren Version 2.0 der Software ist dieses Problem nun behoben.

Fix for backend connection issue on macOS after system sleep resume with MX Master 4 connected.

Neue MX Master seit wenigen Monaten erhältlich

Wir haben die MX Master 4 von Logitech nach ihrer Markteinführung im vergangenen Herbst ausführlich vorgestellt. Die Mäuse der MX-Serie von Logitech sind zwar nicht gerade günstig, zeigen sich dafür allerdings hochwertig verarbeitet und robust und zuverlässig im täglichen Einsatz.

Vom grundsätzlichen Konzept entspricht die Logitech MX Master 4 zu weiten Teilen dem Vorgängermodell. Änderungen sind vor allem im Bereich des Daumens zu sehen. Hier steht eine zusätzliche Taste für Kurzbefehle zur Verfügung. Zudem liegt die große Daumentaste nun direkt unter dem Finger und ist zudem mit einer Funktion für haptisches Feedback ausgestattet.

Logitech verzichtet bei der MX Master 4 zudem auf die kontrovers diskutierte Gummibeschichtung des Vorgängers. Diese war mit zusätzlichem Reinigungsaufwand verbunden, was nicht von allen Nutzern als ideal angesehen wurde, hat jedoch für stets zuverlässigen Grip gesorgt. Wir haben unsere alte MX Master 3 übrigens immer mal wieder mit Spiritus abgewischt, die Beschichtung hat dabei bislang keinen Schaden genommen.