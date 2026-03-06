Die neue Version der Varmblixt-Leuchte von IKEA ist etwas früher als ursprünglich angekündigt in den Filialen des Einrichtungshauses erhältlich. Im Gegensatz zum Vorgängermodell, das teilweise noch zu reduzierten Preisen erhältlich ist, lässt sich das neue Varmblixt-Modell in Smarthome-Systeme integrieren. IKEA setzt dabei auf den Matter-Standard, was eine direkte Kompatibilität mit Apple Home, Amazon Alexa und weiteren Smarthome-Systemen mit sich bringt.

Integration über Thread oder Dirigera-Hub

Die Einbindung erfolgt über den Standard Matter in Verbindung mit Thread. Dementsprechend wird ein Thread Border Router wie etwa der HomePod mini für die Integration ins Heimnetz vorausgesetzt. Unabhängig davon lässt sich die Varmblixt-Leuchte auch direkt mit dem Dirigera-Hub von IKEA verbinden. Auf diesem Weg und bei Verwendung der Smarthome-App von IKEA steht laut Hersteller auch ein erweiterter Funktionsumfang zur Verfügung. Matter ermöglicht herstellerübergreifend das An- und Ausschalten sowie die Änderung der Farbe und Helligkeit des Lichts.

Die Varmblixt-Leuchte von IKEA lässt sich sowohl an der Wand als auch liegend verwenden. Die Leuchte ist zwölf Zentimeter hoch und hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern.

Inklusive Fernbdienung

Mit der im Lieferumfang enthaltenen und bereits gekoppelten Fernbedienung lässt sich die Leuchte dimmen und man kann zwischen verschiedenen Farben wechseln. Das LED-Leuchtmittel hat laut IKEA eine Haltbarkeit von rund 25.000 Stunden. Dies entspräche rund 25 Jahren, wenn die Leuchte täglich etwa drei Stunden eingeschaltet ist. Die Lichtleistung wird mit maximal 180 Lumen angegeben.

Derzeit liefert IKEA die Varmblixt-Leuchte noch nicht nach Hause. Sie lässt sich jedoch zur Abholung in einer Filiale bestellen. In das Bestellsystem findet sich auch eine Verfügbarkeitsabfrage für die einzelnen IKEA-Niederlassungen integriert. Der Preis wird mit 79,99 Euro angegeben.