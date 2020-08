Bei WEB.DE und GMX: „1 Terabyte 1 Jahr lang für 1 Euro“

Ihr kennt die Aktion bereits vom vergangenen „World Backup Day„, der jährlich auf den 31. März fällt. Damals haben die beiden hierzulande populärsten E-Mail-Anbieter WEB.DE und GMX eine Aktion gestartet, die euch zum überschaubaren Einmalpreis von 1 Euro, ein Jahr lang mit 1TB Cloud-Speicher ausstattete.

Eine Leistung, für die FreeMail-Nutzer regulär 9,99 Euro pro Monat hätten zahlen müssen und so rund 120 Euro einsparen konnten. Jetzt wiederholen die beiden E-Mail-Anbieter die Aktion zu ientischen Konditionen, sind diesmal allerdings noch ein bisschen günstiger, da die Mehrwertsteuer-Senkung von 19% auf 16% durchgereicht wird.

Die jeweiligen Landingpages für die Aktion lassen sich über die folgenden Links erreichen:

Von der Vertragslaufzeit abgesehen, die bei der Inanspruchnahme des Specials im Blick behalten werden muss, konnten wir hier keinen Haken ausmachen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 12 Monaten und kann mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zu Laufzeitende gekündigt werden, online im Kundencenter oder via Mail – andernfalls verlängert er sich um weitere 12 Monate.

Nach einer Kündigung kann das Konto wie gewohnt mit dem zuvor verfügbaren Standard-Speicherplatz weitergenutzt werden, überzählige Datenmengen sollten vor Kündigung allerdings lokal gesichert werden.

Zugriff auf die GMX Cloud erhält der Nutzer entweder direkt im Postfach über den Webbrowser, über eine spezielle Windows 10 App, die den Online-Speicher am Desktop-PC z.B. direkt in den Dateimanager integriert, oder auf dem Smartphone in der GMX Mail App für iOS und Android über den Reiter “Cloud”. In der Mail App lässt sich zusätzlich auch der automatische Foto-Upload aktivieren – so landen alle mit dem Smartphone geschossenen Schnappschüsse sicher auf der privaten Festplatte im Netz.