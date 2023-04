Beeindruckende Forschung: Touchscreen mit Tasten (bei Bedarf)

Technisch interessierte Anwender, die noch ein wenig Tiefer in das Thema eintauchen möchten, können das Paper von Craig Shultz und Chris Harrison hier aus dem Netz laden und dort auch den 10-minütigen Vortrag „Flat Panel Haptics: Embedded Electroosmotic Pumps for Scalable Shape Displays“ ansehen.

So ist es Forschern gelungen, erste Display-Prototypen mit formverändernden Oberflächen zu entwerfen, die berührungsempfindliche Touchscreens langfristig mit zielgenauen, leichten Wölbungen versehen könnten. Diese würden sich von Anwendern erfühlen lassen und ihrerseits eine tastenähnliche Haptik an den Tag legen.

