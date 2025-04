Feiertage mit Familienprogramm: Netflix stellt Oster-Highlights zusammen

Rund um die Osterfeiertage hat der Video-Streaming-Dienst Netflix ein spezielles Programm mit Filmen und Serien zusammengestellt, das sich an Familien mit Kindern und Jugendlichen richtet. Der Streaming-Platzhirsch verweist auf seinen breit aufgestellten Katalog, der verschiedene Altersgruppen ansprechen und gemeinsame Kinoabende in den bevorstehenden Osterferien ermöglichen soll.

Matilda – Das Musical | Bild: Netflix

Familienfilme und -Serien zu Ostern

Im Bereich der Kinderunterhaltung finden sich etwa Neuverfilmungen literarischer Vorlagen wie bei „Matilda – Das Musical“, das die Geschichte eines selbstbewussten Mädchens mit besonderer Vorstellungskraft erzählt. Auch „Yes Day“, in dem Eltern ihren Kindern für einen Tag sämtliche Wünsche erfüllen, oder die Körpertausch-Komödie „Family Switch“ gehören zu den genannten Formaten.

Lost Ollie | Bild: Netflix

Zu den weiteren Empfehlungen zählen sowohl klassische Stoffe wie „Emil und die Detektive“ als auch beliebte Figuren aus bekannten deutschen Kinderreihen. Ergänzt wird das Angebot durch animierte Filme wie „Leo“ – eine Geschichte über eine alternde Eidechse im Klassenzimmer – sowie moderne Zeichentrickabenteuer mit etablierten Figuren wie Asterix und Obelix.

Oster-Inhalte für ältere Zuschauer

Auch Jugendliche sollen über die Feiertage angesprochen werden. Der Streamingdienst hebt hierfür unter anderem die Science-Fiction-Produktion „The Electric State“ hervor. Diese spielt in einem fiktiven Amerika der 1990er-Jahre, in dem sich eine junge Hauptfigur gemeinsam mit einem Roboter auf eine Reise begibt.

The Electric State | Bild: Netflix

Im Bereich deutscher Produktionen verweist Netflix auf die vier Staffeln der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, die vom Aufstieg eines jugendlichen Online-Dealers erzählt. Weitere empfohlene Titel wie „Enola Holmes“ oder „Heartstopper“ verarbeiten Themen wie Identitätsfindung, Familienkonflikte oder romantische Entwicklungen aus jugendlicher Perspektive.

Die Netflix-Oster-Highlights

Roald Dahls Matilda – Das Musical (ab 6 Jahre)

„Roald Dahls Matilda – Das Musical“ ist eine neue Interpretation des mit mehreren Tony und Olivier Awards ausgezeichneten Musicals und erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Mädchens mit einer höchst lebendigen Fantasie. Matilda nimmt ihr Leben selbst in die Hand, wobei magische Dinge passieren.

Yes Day (ab 6 Jahre)

Nachdem Allison und Carlos das Gefühl haben, zu ihren drei Kindern immer nur Nein sagen zu müssen, beschließen sie, ihnen einen „Yes Day“ zu schenken. Danach dürfen die Kinder 24 Stunden lang die Regeln bestimmen. Die beiden ahnen nicht, dass dies zu einem unglaublichen Abenteuer rund um Los Angeles führen wird, das die Familie enger denn je zusammenschweißt.

Ollies Odyssee (ab 6 Jahre)

In dem epischen Abenteuer „Ollies Odyssee“ sucht ein zurückgelassenes Spielzeug im ganzen Land seinen Besitzer und muss dabei zahlreiche Abenteuer bestehen. Außerdem ist es die Geschichte eines Jungen, der mehr als nur einen besten Freund verloren hat. Es ist eine herzerwärmende Erzählung für das Kind in uns allen, bei der wir uns an all die besonderen Charaktere erinnern, die wir einst gekannt und die unser Leben entscheidend geprägt haben.

Family Switch (ab 6 Jahre)

Jess und Bill Walker tun in „Family Switch“ alles für den Zusammenhalt ihrer Familie, auch wenn ihre Kinder immer älter und unabhängiger werden und immer weniger mit ihren Eltern zu tun haben wollen. Nach einer Zufallsbegegnung mit einer Wahrsagerin sind am nächsten Morgen plötzlich die Rollen der Familie komplett vertauscht – und das am jeweils wichtigsten Tag ihres Lebens…

Emil und die Detektive (ab 0 Jahre)

Als seine Ersparnisse gestohlen werden, versammelt der junge Emil Tischbein in „Emil und die Detektive“ eine Gruppe von Kindern um sich, die als Detektive nach dem Dieb suchen.

Weitere

The Electric State (ab 12 Jahre)

The Electric State spielt in einer retro-futuristischen Version der 90er-Jahre nach einem gescheiterten Aufstand der Roboter. Im Zentrum der Handlung steht eine Teenagerin, die auf der Suche nach ihrem jüngeren Bruder gemeinsam mit einem cartoonartigen Roboter quer durch den amerikanischen Westen reist. Begleitet wird sie dabei von einem Schmuggler und seinem Kumpel.

How to Sell Drugs Online (Fast) Staffel 1-4 (ab 16 Jahre)

Um seine Ex-Freundin zurückzugewinnen, beginnt ein Nerd von Zuhause aus im Internet Ecstasy zu verkaufen, und wird schon bald zu einem der größten Dealer Europas. Die finale 4. Staffel der erfolgreichen Serie ist erst kürzlich gestartet.

Enola Holmes und Enola Holmes 2 (ab 12 Jahre)

England, 1884 – eine Welt kurz vor dem Umbruch. Am Morgen ihres 16. Geburtstags stellt Enola Holmes fest, dass ihre Mutter verschwunden ist und eine merkwürdige Auswahl an Geschenken hinterlassen hat, aber keinen offensichtlichen Hinweis darauf, wohin sie gegangen ist oder warum. Nach einer freizügigen Kindheit landet Enola nun plötzlich in der Obhut ihrer Brüder Sherlock und Mycroft, die sie in ein Mädcheninternat für „anständige“ junge Damen schicken wollen. Enola hat allerdings andere Pläne…

The School for Good and Evil (ab 12 Jahre)

Zwei beste Freundinnen, eine Zauberschule und der Kampf zwischen Gut und Böse: Bei diesem märchenhaften Abenteuer muss man sich für eine Seite entscheiden. The School for Good and Evil.

Heartstopper Staffel 1–3 (ab 6 Jahre)

Zwei Jungs lernen sich kennen. Zwei Jungs werden Freunde. Zwei Jungs verlieben sich. Als sich der sanftmütige Charlie und der Rugby-verrückte Nick an der Schule kennenlernen, merken sie bald, dass sich ihre ungewöhnliche Freundschaft unerwartet zu einer Liebesbeziehung entwickelt. Charlie, Nick und ihr Freundeskreis müssen sich nun auf ihrem Weg, sich selbst zu finden und zu akzeptieren, zur Seite stehen und lernen, wie sie sich selbst treu bleiben können. Hearstopper.

Weitere