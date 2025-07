Streaming-Update: „Wednesday“, „Only Murders“ und „The Last Frontier“

Apple hat mit „The Last Frontier“ eine neue Thriller-Serie angekündigt, deren erste beiden Episoden am 10. Oktober auf Apple TV+ zu sehen sein werden. Für das Drehbuch zeichnen Jon Bokenkamp (bekannt durch The Blacklist) und Richard D’Ovidio (The Call) verantwortlich. Der Hauptdarsteller Jason Clarke (Zero Dark Thirty) tritt zugleich als Mitproduzent der Serie auf.

Im Mittelpunkt der zehnteiligen Serie steht der von Jason Clarke gespielte Frank Remnick, der als einziger US-Marshal für eine abgelegene Region Alaskas zuständig ist. Die Lage vor Ort eskaliert, als ein Gefangenentransportflugzeug in der Wildnis abstürzt und zahlreiche Insassen entkommen. Die Verantwortung, die örtliche Bevölkerung zu schützen, liegt nun allein bei ihm. Im Verlauf der Handlung beginnt Remnick, den Unfall zu hinterfragen und und vermutet schließlich, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handelt, sondern dass ein größerer Plan dahintersteckt.

„Only Murders in the Building“ wird fortgesetzt

Mit einer humorvollen Krimiserie geht es bald schon bei Disney+ weiter. Der Videodienst hat die fünfte Staffel von „Only Murders in the Building“ angekündigt.

Nach dem rätselhaften Tod ihres Portiers Lester glauben Charles, Oliver und Mabel nicht an einen Unfall. Ihre Nachforschungen führen sie in bislang unbekannte Kreise New Yorks – von einflussreichen Unternehmern über alteingesessene Verbrechersyndikate bis zu undurchsichtigen Nachbarn im Arconia.

Die neuen Folgen sind vom 9. September an auf Disney+ zu sehen und die Produzenten legen mit Blick auf die Besetzung nochmal einen drauf. In Gastauftritten sind neben Meryl Streep unter anderem Christoph Walz, Renée Zellweger und Téa Leoni zu sehen.

Staffel 3 von „Wednesday“ in Arbeit

Auch von Netflix gibt es Neuigkeiten in Sachen Serien-Fortsetzungen. Die zweite Staffel des Addams-Family-Ablegers „Wednesday“ startet ja bereits am 6. August. Begleitend dazu hat Netflix nun auch bestätigt, dass die dritte Staffel bereits in Arbeit ist. „Wednesday“ wurde unlängst zur erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten gekürt.