Baseus EnerGeek: Mit Kabel und 145 Watt für MacBook-Nutzer

Mit der EnerGeek Powerbank richtet sich Baseus an Nutzer mobiler Geräte, die auf leistungsstarke und vielseitige Ladeoptionen angewiesen sind. Wie mehrere aktuelle Mitbewerber setzt auch Baseus auf ein integriertes USB-C-Kabel mit einer Länge von 60 Zentimetern, das sich bei Nichtgebrauch im Gehäuse verstauen lässt. Baseus setzt dabei auf eine patentierte Mechanik, die das Kabel selbstständig aufwickelt und so für eine einfache Handhabung sorgen soll.

Die Powerbank ist mit einer Kapazität von 20.000 mAh ausgestattet und unterstützt laut Hersteller eine maximale Ladeleistung von bis zu 145 Watt. Damit holt der Akku auch MacBook-Nutzer ab, die in der Regel deutliche höhere Ladeleistungen benötigen als für iPhone und iPad ausreichen.

Mit Ladeanzeige und integriertem Kabel

Einzeln lassen sich über die vorhandenen USB-C-Anschlüsse bis zu 100 Watt abrufen. Werden mehrere Ausgänge gleichzeitig verwendet, verteilt sich die Leistung auf bis zu vier angeschlossene Geräte.

Zwei USB-C-Ports und zwei USB-A-Anschlüsse stehen zur Verfügung, sodass sich auch Laptops, Tablets und Smartphones gleichzeitig laden lassen.

Ein integriertes Display informiert in Echtzeit über den Ladezustand, die abgegebene Leistung sowie den Ein- und Ausgangsstatus. Die EnerGeek Powerbank ist derzeit für rund 66 Euro erhältlich, der Listenpreis liegt bei knapp 90 Euro.

Konkurrenz von Anker und Ugreen

Mit ähnlicher Ausstattung tritt unter anderem die Nexode Powerbank von Ugreen an. Diese bietet eine vergleichbare Akkukapazität, setzt ebenfalls auf ein ausziehbares USB-C-Kabel (mit 65 Zentimetern etwas länger) und wirbt mit einer kombinierten Ausgangsleistung von bis zu 165 Watt. Auch hier lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig versorgen, wobei laut Anbieter sogar zwei Laptops mit 100 und 65 Watt parallel geladen werden könnten.

Ein weiteres Modell stammt von Anker und wurde hier auf ifun.de schon mal ausführlicher vorgestellt. Ankers Laptop-Powerbank kommt mit 25.000 mAh auf eine etwas größere Kapazität, unterstützt drei USB-C-Ausgänge mit je 100 Watt und integriert zwei Kabel, eines davon ebenfalls ausziehbar. Der Preis liegt derzeit bei rund 90 Euro.