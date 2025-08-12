Missbrauch von Nutzerfotos: Vinted sieht sich Vorwürfen ausgesetzt

Die Secondhand-Plattform Vinted, die europaweit über 65 Millionen Nutzer zählen soll, steht aktuell wegen Berichten über sexuelle Belästigung und Bildmissbrauch in der Kritik. Vor allem Nutzerinnen aus Deutschland, Frankreich und Italien berichten, dass sie auf der Plattform von männlichen Mitgliedern mit unangemessenen Kommentaren konfrontiert wurden. In den meisten Fällen bezogen sich die Nachrichten auf Fotos, auf denen die Verkäuferinnen die Kleidung zeigen, die sie zum Verkauf anbieten.

Nach Angaben des britischen Guardian habe sich der Missbrauch teilweise auch außerhalb der Plattform fortgesetzt. Bilder von Vinted-Nutzerinnen sollen in sexuell konnotierten Foren und auf Webseiten verbreitet worden sein. Besonders häufig komme dabei der verschlüsselte Nachrichtendienst Telegram zum Einsatz.

Telegram-Kanäle und Webseiten mit gestohlenen Bildern

Bereits im April berichtete die Süddeutsche Zeitung über einen Telegram-Kanal, in dem mehr als 1.000 gestohlene Bilder von Vinted hochgeladen worden sein sollen. Die Gruppe habe etwa 2.000 Mitglieder gezählt, überwiegend Männer. Zusätzlich wurde durch den britischen Sender Channel 4 eine Webseite mit dem Namen „Vinted Sluts“ öffentlich gemacht, auf der Nutzerbilder ohne Zustimmung veröffentlicht worden seien.

Betroffene berichten zudem von weiteren Übergriffen. So schilderte eine deutsche Nutzerin namens Mina auf Instagram, dass ihre Bilder samt Kommentaren wie „Zieh das ohne Unterwäsche an“ verbreitet worden seien. Ihr Beitrag wurde inzwischen über 1,7 Millionen Mal aufgerufen. Besonders belastend sei für sie gewesen, ihre eigenen Fotos auf anderen Seiten wiederzufinden, dort sei sie fälschlicherweise als Erotikmodell dargestellt worden.

Plattform verweist auf Richtlinien und Eigenverantwortung

Ein Sprecher von Vinted erklärte gegenüber The Guardian, dass derartige Vorfälle im klaren Widerspruch zur Null-Toleranz-Politik des Unternehmens stünden. Nutzerinnen würden ausdrücklich dazu aufgefordert, auf das Zeigen ihres Gesichts zu verzichten, keine persönlichen Informationen preiszugeben und unangemessene Kommentare aktiv zu melden.

Vinted wurde 2008 in Litauen gegründet und konzentriert sich auf den Verkauf gebrauchter Kleidung. Im vergangenen Jahr übernahm Vinted zudem die Plattform Trendsales.