Doctolib: Bundesregierung prüft strengere Regeln für Terminportale

Online-Arztterminportale wie Doctolib stehen schon länger in der Kritik. Obwohl Nutzer dort gezielt nach Terminen für gesetzlich Versicherte filtern können, erscheinen häufig Angebote, die nur als Selbstzahler buchbar sind. Bereits im April haben Verbraucherschützer die intransparenten Praktiken bemängelt und Klage eingereicht. Nun hat sich auch die Bundesregierung eingeschaltet und angekündigt, gesetzliche Regelungen zu prüfen.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat seinerseits eine Klage gegen Doctolib beim Landgericht Berlin eingereicht. Auslöser war die irreführende Darstellung von Arztterminen. Nutzer würden demnach trotz Auswahl entsprechender Filteroptionen mit kostenpflichtigen Privatsprechstunden konfrontiert, zum Teil erst spät im Buchungsverlauf.

Bundestagsanfrage sorgt für Bewegung

Wie Netzpolitik berichtet, wurde die Bundesregierung nun durch eine Kleine Anfrage auf die Problematik aufmerksam gemacht. In der nun veröffentlichten Antwort (PDF-Download) verweist die Bundesregierung darauf, dass die Sicherstellung der vertragsärztlichen Versorgung Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) sei. Dennoch werde man gemeinsam mit relevanten Akteuren in Austausch treten.

Zwar lägen aktuell keine belastbaren Hinweise auf flächendeckende Verstöße durch Vertragsärzte vor, gleichwohl sehe man bei der bevorzugten Terminvergabe gegen Selbstzahlung grundsätzlich die Gefahr eines Verstoßes gegen vertragsärztliche Pflichten. Die Bundesregierung hat angekündigt, mögliche gesetzgeberische Maßnahmen zu prüfen.

Mehr Transparenz gefordert

Im Fokus steht dabei nicht nur das Verhalten einzelner Arztpraxen, sondern auch die Funktionsweise der Plattformen selbst. Die Bundesregierung betont, dass kommerzielle Terminportale wie Doctolib klare Mindeststandards einhalten müssten, etwa in Bezug auf die korrekte Anwendung von Filtern und eine diskriminierungsfreie Terminvergabe. In einem früheren Gesetzentwurf war bereits vorgesehen, Standards für digitale Gesundheitsdienste zu definieren. Ob dieser Plan nun erneut aufgegriffen wird, ist offen.