JetDrive Lite 330: Neue SD-Speichererweiterung für das MacBook Pro

Wir melden uns erneut, sobald sich die JetDrive Lite 330 für die aktuellen MacBook Pro-Modelle mit 14 Zoll und mit 16 Zoll auch in Deutschland bestellen lässt. Hierzulande bietet Transcend derzeit noch immer nur die SD-Speichererweiterung für ältere MacBook-Modelle an und verlangt hier etwa um die 60 Euro für das mit dem MacBook Air kompatible 256 GB-Modell.

Die bislang ausschließlich in Japan und in den Vereinigten Staaten verfügbaren SD-Speichererweiterungen von Transcend kosten hingegen zwischen $36 (für 128 GB) und $90 (für 512 GB).

So bietet das JetDrive Lite 330 einen bündig abschließende SD-Speichererweiterung, die sich in den SD-Karten-Slot der aktuellen MacBook Pro-Modelle mit 14 Zoll und mit 16 Zoll stecken und hier dann ähnlich wie die intern verbaute SSD nutzen lässt.

