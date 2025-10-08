Baphomets Fluch: Kult-Adventure soll weitere Neuauflage bekommen

Der Spiele-Publisher Revolution Software hat die Entwicklung einer Neuauflage des Kult-Adventure „Baphomets Fluch 2“ (Originaltitel: „Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged“) angekündigt. Damit erhält nun auch der zweite Teil der bekannten Adventure-Reihe eine Neuauflage.

Remake auch für Teil 2

Das Spiel erschien ursprünglich 1997 und wird nun grafisch vollständig überarbeitet. Die Hintergründe entstehen als digitale Gemälde, Animationen werden von Hand neu gezeichnet. Zusätzlich sollen bislang ungenutzte Sprachaufnahmen integriert, Fehler der Originalversion behoben sowie unveröffentlichte Musikstücke eingebunden werden. Die Veröffentlichung ist für die erste Hälfte des Jahres 2026 vorgesehen.

Das Studio hatte bereits ein Remake des ersten Serienteils „Baphomets Fluch“ (Originaltitel: „Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged „) veröffentlicht. Dieses wurde über Kickstarter finanziert und richtet sich an Fans klassischer Point-and-Click-Adventures.

Die positive Resonanz auf dieses Projekt war ausschlaggebend dafür, dass nun auch der zweite Teil neu aufgelegt wird. Interessenten können den Titel bereits auf Steam vormerken und ihr Interesse an einer möglichen Sammleredition bekunden. Geplant ist auch wieder eine Version für Mac-Nutzer, die sich ab macOS 12 sowohl auf Intel-Maschinen als auch auf Apple-Prozessoren spielen lassen wird.

Die Kickstarter-Kampagne soll in Kürze hier anlaufen.

Erste Neuauflage erfolgreich

Parallel zur Ankündigung informiert Revolution Software über Fortschritte beim Versand der Collector’s Editions von „Baphomets Fluch 1„. Nach Verzögerungen bei der Produktion sind die ersten Pakete nun aus dem Lager des französischen Partners Red Art Games auf dem Weg zu Unterstützern. Neben der Desktop-Version ist Baphomets Fluch 1 auch im App Store für iPad und iPhone erhältlich.