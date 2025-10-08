UGREEN NAS-Systeme: 25 Prozent auf gereiftes Einsteiger-Ökosystem

UGREEN bietet seine Netzwerkspeicher während der heute noch laufenden Prime Deal Days mit Preisnachlässen zwischen 20 und 25 Prozent an. Neben Einzelmodellen sind auch Bundles mit USV-Notstromversorgung erhältlich.

Das 4-Bay-Modell DH4300 Plus ist derzeit für nur noch 322,49 Euro erhältlich, während das höherklassige DXP4800 Plus auf 559,99 Euro reduziert ist. Auch die Modelle DXP2800, DXP4800 und DXP4800Plus sind rabattiert, wobei der Nachlass zwischen 20 und 25 Prozent liegt.

UGREENs NAS-Systeme im Wandel

Als UGREEN im Frühjahr 2024 seine ersten NAS-Systeme vorstellte, war das Betriebssystem UGOS noch deutlich eingeschränkt. Der Hersteller, bislang primär für Ladegeräte und Zubehör für Apple- und PC-Nutzer bekannt, hat sich seitdem sichtbar weiterentwickelt. Inzwischen stehen mehrere Gerätereihen mit zwei bis vier Festplatteneinschüben zur Auswahl, inklusive HDMI-Ausgang zur direkten Medienwiedergabe.

Das System richtet sich vor allem an Privatanwender, die ein funktionales, leicht verständliches NAS ohne tiefere Konfigurationsanforderungen suchen. Die Benutzeroberfläche ist browserbasiert und erinnert in Struktur und Optik an Synologys DSM, inklusive Fensterverwaltung und Systemsteuerung. Nutzer können RAID-Typen auswählen, Benutzerrechte zuweisen, Quoten setzen und Dateifreigaben im Heimnetz einrichten. Dies funktioniert über Safari, doch es stehen auch Apps für iOS und macOS zum Download bereit.

Funktional auf das Wesentliche reduziert

Die Zahl der installierbaren Anwendungen ist weiterhin überschaubar. Etwa 20 Apps stehen zur Verfügung, darunter Backup- und Synchronisationslösungen, eine Medienbibliothek mit Metadaten-Anbindung, einfache Textbearbeitung sowie ein rudimentärer Downloadmanager.

Anwendungen wie „Cloud Drives“ erlauben die Synchronisation mit Anbietern wie Google Drive oder OneDrive. Europäische Alternativen wie Nextcloud oder Dropbox fehlen jedoch. Eine native Unterstützung für Time Machine ist vorhanden. Für regelmäßige Mac-Backups lassen aber auch manuelle Rsync-Konfigurationen einrichten oder die Desktop-Anwendung des Anbieters nutzen, die inkrementelle Sicherungen beliebiger Ordner erstellen kann.

Gleichwohl ist das System deutlich stabiler, übersichtlicher und besser übersetzt als zum Marktstart. Wer keine komplexen Automatisierungen oder Drittanbieter-Container benötigt, erhält ein solides, lokal betriebenes NAS-Speichersystem. Die aktuellen Preisaktionen machen das Angebot insbesondere für Einsteiger attraktiv.