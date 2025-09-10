UNVR Instant: Ubiquiti stellt eigenständige Videoüberwachungslösung vor

Ubiquiti bietet die Überwachungslösung UniFi Protect jetzt auch vom restlichen UniFi-System unabhängig als All-in-one-Lösung an. Die neue Box heißt UNVR Instant und ähnelt in der Bauform den kleineren, mit Fokus auf kleine Büros und den privaten Bereich angebotenen Cloud-Gateways des Herstellers.

Die neue Kamerazentrale verfügt über einen Einschub für eine 3,5-Zoll-Festplatte, sodass sich die Speicherkapazität an die jeweiligen Anforderungen anpassen und erweitern lässt. Ein integrierter PoE-Switch mit sechs Anschlüssen ermöglicht den direkten Betrieb von kompatiblen Kameras, ohne dass weitere Netzwerktechnik benötigt wird.

Über einen HDMI-Videoausgang können die Live-Bilder der Kameras auch auf einem direkt angeschlossenen Monitor dargestellt werden. Laut Herstellerangaben lassen sich bis zu acht Kameras mit 2K-Auflösung oder sechs Kameras mit 4K-Auflösung mit der Kamerazentrale UNVR Instant betreiben.

Die zugrunde liegende Software UniFi Protect erlaubt neben der lokalen Speicherung auch eine cloudbasierte Verwaltung des Sicherheitssystems. Somit ist innerhalb des lokalen Netzwerks ein schneller Zugriff auf die vorhandenen Aufnahmen möglich, das System auf Basis der Cloud-Anbindung aber auch jederzeit von unterwegs aus steuern. Die Einrichtung des Systems lässt sich Ubiquiti zufolge schnell und mit nur wenigen Schritten erledigen. Auch bei der Nutzung von UNVR Instant fallen keine Lizenzgebühren an.

Überwachungszentrale für 199 Dollar

Das Basissystem soll 199 US-Dollar kosten. Darüber hinaus will UniFi ein Paket anbieten, das neben der Zentrale UNVR Instant eine Festplatte mit 1 Terabyte Speicherkapazität sowie vier Überwachungskameras vom Typ G5 Turret Ultra umfasst. Der Preis für dieses Set wird mit 699 US-Dollar angegeben.

Ubiquiti hat sich noch nicht dazu geäußert, wann und zu welchen Preisen die neuen Produkte hierzulande erhältlich sein werden.