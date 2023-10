Alexa Routinen: Ab November keine IFTTT-Unterstützung mehr

Um die Online-Plattform IFTTT (kurz für „If This Then That“) ist es in den vergangenen Monaten sehr still geworden. Zuletzt hatte das Unternehmen, das sich um die Verknüpfung unterschiedlicher Smart-Home-Angebote und deren Automatisierung kümmert, im Herbst 2020 kostenpflichtige Pro-Accounts und neue Beschränkungen für Standard-Konten eingeführt.

Wer daraufhin mit einem großen Aus- und Umbau des Angebots gerechnet hatte, wurde allerdings enttäuscht. Statt das eigene Angebot umfangreich zu erweitern, hat IFTTT jetzt sogar das Support-Ende für eine der wichtigsten Plattformen angekündigt.

Ab Ende Oktober wird sich der Onlinedienst nicht mehr in Kombination mit Amazon Alexa nutzen lassen. Bereits eingerichtete Routinen, die auf das Zusammenspiel von IFTTT und Amazons Sprachassistenz angewiesen sind, werden ab dem kommenden Monat nicht mehr funktionieren.

Unstimmigkeiten zwischen Amazon und IFTTT

Ursache für die Einstellung der Alexa-Unterstützung sind offenbar Änderungen an den Schnittstellen des Online-Händlers, die derzeit von IFTTT genutzt werden. Amazon, dies bestätigt ein IFTTT-Mitarbeiter, befindet sich zwar in Gesprächen mit dem Unternehmen, hat sich aber in Eigenregie dazu entschieden, die derzeit genutzten Schnittstellen mit kurzer Frist zu deaktivieren.

Momentan ist unklar, ob und wann IFTTT wieder ein vergleichbares Angebot zur Verfügung stellen kann. Seitens IFTTT heißt es zwar, dass man hart daran arbeite, „einen Weg nach vorne zu finden, der keine Unterbrechung des Alexa-Dienstes zur Folge hat“, nach derzeitigem Stand werden vorhandene Routinen ab Anfang November jedoch ohne Funktion bleiben. Sollte dies der Fall sein, so ein IFTTT-Mitarbeiter, wird man gemeinsam mit dem Amazon-Team nach Möglichkeiten suchen, in naher Zukunft einen Ersatz-Alexa-Dienst zu starten.