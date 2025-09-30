Für Mac, iPad und andere Geräte
Apple verteilt macOS 26.0.1 und weitere Systemupdates
Nach dem iOS-Update auf Version 26.0.1 hat Apple nun auch für seine übrigen Betriebssysteme neue Versionen veröffentlicht. Neben iPadOS, tvOS, visionOS und watchOS wurde vor allem macOS aktualisiert.
Die Version 26.0.1 richtet sich an alle Nutzerinnen und Nutzer von Macs, behebt aber gezielt ein Problem, das bestimmte Modelle vom Wechsel auf die aktuelle macOS-Generation Tahoe abhielt.
macOS 26.0.1 löst Installationsproblem
Mit der neuen Version von macOS hat Apple eine Einschränkung adressiert, die vor allem Besitzer des Mac Studio mit M3 Ultra betraf. Einige Geräte konnten zuvor nicht auf macOS Tahoe aktualisiert werden, da der Installationsprozess fehlschlug.
Das jetzt verfügbare Update 26.0.1 korrigiert diesen Fehler und ermöglicht die reguläre Aktualisierung auf die aktuelle macOS-Version. Zusätzlich sind in der neuen Software Sicherheitsverbesserungen enthalten, die potenzielle Schwachstellen schließen sollen.
Weitere Plattformen erhalten Fehlerbehebungen
Neben macOS hat Apple auch für iPadOS die Version 26.0.1 veröffentlicht. Diese entspricht inhaltlich weitgehend dem kürzlich bereitgestellten iPadOS-Update und schließt ebenfalls Fehler sowie Sicherheitslücken. Nutzer von Apple TV erhalten tvOS 26.0.1, während für die Apple Watch watchOS 26.0.1 verfügbar ist. Auch visionOS, das Betriebssystem für Apple Vision Pro, wurde mit der neuen Version auf 26.0.1 aktualisiert.
Apple fasst die Änderungen in den meisten Fällen als wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen zusammen, ohne alle Details öffentlich aufzulisten. Wer die jeweiligen Systeme nutzt, sollte die Updates zeitnah installieren, um sowohl von den technischen Korrekturen als auch von den geschlossenen Sicherheitslücken zu profitieren.
Detaillierte Informationen zu den Sicherheitsinhalten der neuen Versionen stellt Apple wie gewohnt auf seiner Support-Webseite bereit.
Für die Apple Watch ist watchOS 26.0.2 verfügbar.
Guten Morgen.
Ja und sogar hier im Verzeichnis steht 26.0.1, bei Apple geht so viel drüber und drunter irgendwie
watchOS 26.0.1 wurde schon sehr früh nach 26 veröffentlicht, aber nur für die Ultra 3. Daher jetzt 26.0.2 für alle.
+1
Sieht so aus, als hätte Apple den contactsd-Prozess weniger systemhungrig gemacht. Seit dem Update auf Tahoe hatte ich am MacBook Air M3 immer mal wieder krasse Lags beim Schauen von Videos aus dem LAN. Hat eine ganze Weile gedauert bis ich sah, dass im gleichen Momet der contactsd-Prozess auf 199% CPU-Last hochschnellt. Zumindest in den ersten beiden Stunden seit dem Update auf 26.0.1 scheint er nun kaum noch Last zu produzieren. Mal sehen, was der Tag bringt.
Vorsicht, du kannst nichts Positives anmerken! Du musst auch ganz viel meckern und viele Probleme haben, sonst handelst du dir Ärger und Mißgunst ein. Und du musst auch gar nicht den Finger auf irgendwelche Spezifizierung legen können, benutze einfach Begriffe und Phrasen wie: Ganz schlimm, seit dem Update, Apple is doomed & dass ehemalige CEO’s sich im Grabe herumdrehen ;-)
Kann das jemand bestätigen, auf meinem Mac, mini M2, läuft Tahoe, sehr oft jetzt fast Zeitlupe ab, Safari ist nur noch eingeschränkt zu benutzen und verwende schon bei mehreren Tabs den Google Chrome Browser, aber ungern.
Scheint wirklich eher sehr unsauber noch zu laufen (Performance sehr schlecht mitunter)..
Ich installiere also 26.01 um 26 installieren zu können????
Ja!? Man erhält immer die neuste Version wenn man die vorige noch nicht drauf hatte.
Nein. Die 26.0.1 Version lässt sich bei besagten Macs installieren, die 26.0. nicht.
macOS 15.7.1 ist auch veröffentlicht.