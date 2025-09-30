Apple verteilt macOS 26.0.1 und weitere Systemupdates

Nach dem iOS-Update auf Version 26.0.1 hat Apple nun auch für seine übrigen Betriebssysteme neue Versionen veröffentlicht. Neben iPadOS, tvOS, visionOS und watchOS wurde vor allem macOS aktualisiert.

Die Version 26.0.1 richtet sich an alle Nutzerinnen und Nutzer von Macs, behebt aber gezielt ein Problem, das bestimmte Modelle vom Wechsel auf die aktuelle macOS-Generation Tahoe abhielt.

macOS 26.0.1 löst Installationsproblem

Mit der neuen Version von macOS hat Apple eine Einschränkung adressiert, die vor allem Besitzer des Mac Studio mit M3 Ultra betraf. Einige Geräte konnten zuvor nicht auf macOS Tahoe aktualisiert werden, da der Installationsprozess fehlschlug.

Das jetzt verfügbare Update 26.0.1 korrigiert diesen Fehler und ermöglicht die reguläre Aktualisierung auf die aktuelle macOS-Version. Zusätzlich sind in der neuen Software Sicherheitsverbesserungen enthalten, die potenzielle Schwachstellen schließen sollen.

Weitere Plattformen erhalten Fehlerbehebungen

Neben macOS hat Apple auch für iPadOS die Version 26.0.1 veröffentlicht. Diese entspricht inhaltlich weitgehend dem kürzlich bereitgestellten iPadOS-Update und schließt ebenfalls Fehler sowie Sicherheitslücken. Nutzer von Apple TV erhalten tvOS 26.0.1, während für die Apple Watch watchOS 26.0.1 verfügbar ist. Auch visionOS, das Betriebssystem für Apple Vision Pro, wurde mit der neuen Version auf 26.0.1 aktualisiert.

Apple fasst die Änderungen in den meisten Fällen als wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen zusammen, ohne alle Details öffentlich aufzulisten. Wer die jeweiligen Systeme nutzt, sollte die Updates zeitnah installieren, um sowohl von den technischen Korrekturen als auch von den geschlossenen Sicherheitslücken zu profitieren.

Detaillierte Informationen zu den Sicherheitsinhalten der neuen Versionen stellt Apple wie gewohnt auf seiner Support-Webseite bereit.