Backup-Programm Arq unterstützt jetzt lokale Schnappschüsse

Das Backup-Programm Arq ist jetzt in Version 6 erhältlich. Mit der neuen Version sehen die Entwickler ihre Anwendung wieder in vollem Umfang für die aktuellen Betriebssystem und Cloud-Speicher-Lösungen gerüstet. Dies soll keinesfalls bedeuten dass die Vorgängerversion nicht gepflegt wurde. In den vier Jahren, die Arq 5 aktuell war, wurde die App mit insgesamt 155 Updates bedacht.

Mit Arq 6 versprechen die Entwickler nun bestmögliche Unterstützung für Apples Dateisystem APFS. In Zusammenarbeit mit Apple habe man beides optimal aufeinander abgestimmt. Arq 6 unterstützt demnach nun auch sogenannte lokale Schnappschüsse und greift automatisch auf diese zurück, wenn das Backup-Volume nicht verfügbar ist.

Die neue Arq-Version sei auch deutlich leistungsfähiger und wurde zudem mit erweitertem Kennwortschutz versehen. So lässt sich jetzt auch das Programm selbst mit einem Passwort schützen um zu verhindern, dass Unbefugte die Einstellungen ändern oder gar Backups löschen. Bei der Verschlüsselung setzt Arq nun auf SHA256 statt auf den weniger sicheren Standard SHA1.

Das Update auf Arq 6 ist kostenpflichtig. Die Lizenz für einen Rechner kostet 50 Dollar, Familien können zum Preis von 79,99 Dollar eine Lizenz für fünf Computer erwerben. Alternativ ist nun auch ein Premium-Abo erhältlich, zum Jahrespreis von 60 Dollar gibt es hier die Nutzungsrechte für bis zu fünf Computer inklusive einem Terabyte Cloud-Speicherplatz (wahlweise auch in der EU).