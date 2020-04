Disney+ bringt „Maggie Simpson in ‚Spiel mit dem Schicksal'“

Disney+ kündigt ein weiteres Bonbon für Simpsons-Fans an. Der Kurzfilm „Maggie Simpson in ‘Spiel mit dem Schicksal’“ wird vom 10. April an über den Streaming-Dienst zur Verfügung stehen. Der Kurzfilm wurde in einigen englischsprachigen Ländern als Vorfilm vor „Onward: Keine halben Sachen“ gezeigt und knüpft an den Oscar-nominierten Kurzfilm „Maggie Simpson in ‘Der längste Kita-Tag’” an.

Der Film beginnt mit einem gewöhnlichen Tag für Maggie Simpson im Park. Aber als Maggie auf dem Spielplatz in Gefahr gerät, rettet sie ein heldenhaftes Baby und stiehlt ihr Herz. Nach einem glücklichen ersten Spieldate kann Maggie es nicht erwarten ihren neuen Schwarm am nächsten Tag wiederzusehen, aber die Dinge laufen nicht ganz wie geplant. Kommt ihnen das Schicksal (oder Homer) in die Quere?

Die Simpsons sind seit 30 Jahren auf TV-Bildschirmen präsent und zählen zu den erfolgreichsten Zeichentrickserien überhaupt. In den USA läuft aktuell die 31. Staffel. Im Laufe ihrer Geschichte wurde die Serie bisher mit 34 Emmy Awards ausgezeichnet. Auf Disney+ stehen derzeit 30 Staffeln der Animationsserie mit insgesamt mehr als 600 Folgen zum Abruf bereit.

Simpsons auf Disney+ bald im Original-4:3-Format

Wenn wir von den Simpsons auf Disney+ sprechen, kommen wir nicht darum herum, das Problem mit der 16:9-Darstellung anzusprechen. Die automatisierte Anpassung an Breitbild-Fernseher sorgt durch den Wegfall von Bildbereichen oben und unten dafür, dass teilweise wichtige Details und somit auch Gags verloren gehen. Disney sah sich hier mit massiver Kritik konfrontiert und hat mittlerweile zugesichert, entsprechend nachzubessern. Man wolle die ersten 19 Staffeln sowie einen Teil der 20. Staffel bis Ende Mai entsprechend aufbereitet haben und dann als 4:3-Version zur Verfügung stellen.