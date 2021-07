Backblaze wird teurer: Backup-Dienst zieht seine Preise an

Im Schadenfall lassen sich die Sicherungen per Web und per App wiederherstellen oder auf einem externen Laufwerk anfordern.

Erst kürzlich hat Backblaze Version 8 seiner Backup-Anwendung veröffentlicht, die sich um die Erstellung inkrementeller Cloud-Sicherungen kümmert und bietet seit Ende 2019 auch Server in der Europäischen Union an, die beim Erstellen eines neuen Kundenkontos gezielt ausgewählt werden können.

Im Unternehmens-Blog begründen die Backblaze-Verantwortlichen den Schritt mit einer massive Zunahme der gesicherten Daten. Was die Speicherung von Kundendaten angeht, habe man es mit einem zweistelligen Wachstum zu tun. Allein in den letzten zwei Jahren hätte das durchschnittliche Kunden-Backup um 15 Prozent zugenommen.

