Der Hersteller AWOL zeigt mit seinem neuen Flaggschiffmodell LuxVision, wohin sich das Premium-Segment bei Heimkino-Beamern derzeit bewegt. Der neue Heimkino-Beamer soll eine Helligkeit von 6.000 Lumen erreichen und Bilder mit bis zu 200 Zoll Diagonale projizieren, was gut fünf Metern entspricht.

200 Zoll aus kurzer Distanz

AWOL hat sich auf Ultrakurzdistanz-Projektoren spezialisiert und bezeichnet das neue Gerät als weltweit ersten 4K-120-Hz-UST-Projektor mit optischem Lens-Shift. UST steht für „Ultra Short Throw“ und wird allgemein als Bezeichnung für Ultrakurzdistanz-Projektoren verwendet. Die Geräte benötigen nur einen sehr geringen Abstand zur Projektionsfläche.

Das Projektionsverhältnis des AWOL LuxVision wird mit 0,18:1 angegeben. Rechnerisch benötigt der Projektor damit für ein Bild mit einem Meter Breite einen Abstand von 18 Zentimetern zur Leinwand. Per optischem Lens-Shift lässt sich das Bild zudem vertikal verschieben, ohne dafür auf eine digitale Bildkorrektur zurückgreifen zu müssen.

4K mit bis zu 120 Hertz

Der LuxVision unterstützt 4K-Inhalte mit einer Bildfrequenz von bis zu 120 Hertz. Neben Film- und Sportfans sieht der Hersteller insbesondere Gamer als Zielgruppe. Die Eingabeverzögerung gibt AWOL mit einer Millisekunde an.

Für Zuspieler stehen drei HDMI-2.1-Anschlüsse sowie ein DisplayPort zur Verfügung. Der LuxVision kann zudem mehrere Quellen gleichzeitig auf der Projektionsfläche darstellen. Zu den unterstützten Bildformaten und Standards zählen Dolby Vision, IMAX Enhanced und der Filmmaker Mode. Auch dreidimensionale Inhalte können laut Hersteller wiedergegeben werden. Eine dynamische Blende und die automatische Anpassung der HDR-Darstellung sollen Kontrast und Helligkeit abhängig vom jeweiligen Bildinhalt optimieren.

Ab Oktober für 5999 Euro

Das vergleichsweise flache Gehäuse ist für die Platzierung auf einem Lowboard direkt vor der Leinwand ausgelegt. Bei Farbe und Material des Geräts kann man zwischen verschiedenen Ausführungen wählen. Bei Nichtbenutzung bleibt das Objektiv abgedeckt, beim Einschalten wird die Abdeckung motorisiert geöffnet.

Auch preislich ist der AWOL LuxVision im Premium-Segment angesiedelt. Der neue Projektor soll ab Oktober für 5.999 Euro erhältlich sein.