Avast: „Sicherheitsprogramm“ sammelt Nutzerdaten zum Verkauf

Avast bietet auch Anti-Viren- und Schutzprogramme für den Mac an. Man darf sich ja ohnehin darüber streiten, ob und in welchem Ausmaß der Einsatz solcher Software überhaupt sinnvoll ist – macOS hat hier eine ganze Reihe von effektiven Mechanismen schon ab Werk an Bord. Wenn es allerdings tatsächlich ein zusätzliches Tool sein soll, muss man über die Verwendung von Avast auf jeden Fall zweimal nachdenken.

Bild: Avast

Wie das Sicherheitsmagazin BleepingComputer berichtet, hat Avast nach Ansicht der amerikanischen Handelskommission FTC die Browserdaten von Millionen Nutzern ohne deren Wissen oder auch deren Zustimmung gesammelt, gespeichert und verkauft. Besonders pikant ist dabei die Tatsache, dass die Avast-Produkte, die für das Sammeln der Daten genutzt wurden, gleichzeitig damit beworben wurden, dass sie die Daten ihrer Nutzer gegen eben solche Fälle schützt.

FTC verurteilt außergewöhnlich dreiste Praxis

Das sieht auch die FTC-Vorsitzende Lina M. Khan so. Normalerweise kümmere man sich um Fälle bei denen Unternehmen ihren Umgang mit Daten falsch darstellen. Die Tatsache, dass Avast seine Produkte aber ausdrücklich zum Schutz der Browserdaten vermarktet, sei außergewöhnlich. Darüber hinaus sei die Menge der betroffenen Daten erschütternd: Die Beschwerde behauptet, so wurden in den Jahren 2014 bis 2020 wohl mehr als acht Petabyte an Browsing-Informationen gesammelt. Enthalten waren detaillierte Informationen zu den aufgerufenen Webseiten sowie dem Zeitpunkt des Besuchs sowie Ortsangaben die Nutzer betreffend. Avast habe diese Daten in mehr als 100 Fällen an fremde Parteien verkauft.

Abgesehen von dem mit der Offenlegung der Praktiken verbundenen Vertrauensverlust und daraus resultierenden wirtschaftlichen Schäden kommt auch eine empfindliche Geldbuße auf Avast zu. Die Handelskommission will satte 16,5 Millionen Dollar einfordern und dem Unternehmen verbieten, die Daten weiter zu verkaufen oder sie für Werbezwecke zu lizenzieren.