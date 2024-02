Das kommt im März neu zu Disney+

Nach Paramount+ und Netflix hat jetzt auch Disney+ die Liste mit den im März neu ins Programm kommenden Filmen und Serien veröffentlicht. Zu den Highlights im kommenden Monat zählt wohl allein schon der eindrucksvollen Zahlen wegen der Konzertfilm „Taylor Swift – The Eras Tour“, der in den Kinos weltweit 260 Millionen Dollar eingespielt hat und den Titel besucherstärkster Konzertfilm aller Zeiten trägt.

Darüber hinaus starten im März unter anderem die zweite Staffel von „Extraordinary“ und die Bestseller-Verfilmung „Black Cake“ auf Disney+.

Queens – Königinnen des Tierreichs

Ab 5. März exklusiv auf Disney+ (National Geographic)

Die wildesten Orte des Planeten waren schon immer die Heimat mächtiger Anführer, aber dies ist die Geschichte von neuen Helden – kämpferisch, klug, widerstandsfähig und … weiblich. „Queens – Königinnen des Tierreichs“ zeigt Matriarchate und weibliche Anführerinnen auf der ganzen Welt und erzählt eine Geschichte von Aufopferung und Widerstandsfähigkeit, aber auch von Freundschaft und Liebe. Diese „Queens“ sind nicht immer freundlich oder sanftmütig und lassen nichts zwischen sich und dem Erfolg und der Sicherheit ihrer Familien kommen.

Extraordinary – Staffel 2

Ab 6. März exklusiv auf Disney+ (Star)

Angesichts der Entwicklungen in Staffel eins muss die ganze Gruppe zeigen, wie erwachsen sie ist. In dieser Staffel begleiten wir Carrie und Kash dabei, wie sie ihre platonische Beziehung neu aufleben lassen, während sie unabhängig voneinander Fuß fassen. Jizzlord muss herausfinden, wo er wirklich hingehört, und Jen will sich selbst verbessern – was nicht einfach ist, wenn man dazu neigt, sich selbst zu sabotieren.

Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film

Ab 6. März exklusiv auf Disney+ (Star)

Das weltweite Phänomen von Ladybug und der „Miraculous“-Serie erlebt jetzt mit einem wunderbaren Animations-Abenteuer sein erstes großes Spielfilmdebüt. Die tollpatschige Teenagerin Marinette schlägt sich durch den Schulalltag in Paris – Höhepunkte ihres Tages sind die Momente, in denen sie ihren großen Schwarm Adrien sieht. Als Marinette eines Tages ein „Miraculous“ findet, verwandelt sie sich auf wundersame Weise in die Superheldin Ladybug. Die neu-erlangten Superkräfte muss Ladybug erst mal unter Kontrolle bringen, doch Hilfe kommt von dem charismatischen Superhelden Cat Noir. Was Marinette nicht ahnt: Hinter Cat Noirs Maske verbirgt sich Adrien! Als ein fieser Mega-Schurke mit dunkler Magie Paris bedroht, müssen sich Ladybug und Cat Noir verbünden. Um die Stadt zu retten, begeben sich die beiden auf eine gewagte Mission und ein unvergessliches Abenteuer von den Katakomben der Stadt bis hinauf zu den atemberaubenden Höhen des Eiffelturms beginnt.

Black Cake

Ab 13. März exklusiv auf Disney+ (Star)

Basierend auf dem New York Times-Bestseller von Charmaine Wilkerson ist „Black Cake“ von Marissa Jo Cerar, Oprah Winfreys Harpo Films und Aaron Kaplans Kapital Entertainment ein Familiendrama, verpackt in einen Krimi, mit vielfältigen Charakteren und einem globalen Setting. Die Geschichte spielt in Jamaika, Italien, Schottland, England und Südkalifornien. Cerar schrieb die Adaption und fungiert als Showrunner für die Serie, die sich über Jahrzehnte erstreckt. In den späten 1960er Jahren verschwindet eine entlaufene Braut namens Covey in der Brandung vor der Küste Jamaikas und es wird befürchtet, dass sie ertrunken ist oder wegen des Mordes an ihrem Mann auf der Flucht ist. Im heutigen Kalifornien verliert die Witwe Eleanor Bennett ihren Kampf gegen den Krebs und hinterlässt ihren beiden entfremdeten Kindern Byron und Benny einen USB-Stick mit den bisher unbekannten Geschichten ihrer Reise von der Karibik nach Amerika. Diese Geschichten, die von Eleanor erzählt werden, schockieren ihre Kinder und stellen alles in Frage, was sie über die Herkunft ihrer Familie zu wissen glaubten.

Taylor Swift – The Eras Tour (Taylor's Version)

Ab 15. März exklusiv auf Disney+ (Star)

Der Konzertfilm enthält erstmals den Song „Cardigan“ und vier weitere Akustiksongs. Das geschichtsträchtige Kinoerlebnis der 14-fachen GRAMMY®-Preisträgerin, „Taylor Swift | The Eras Tour“ unter der Regie von Sam Wrench, spielte weltweit mehr als 260 Millionen Dollar an den Kinokassen ein und ist damit der besucherstärkste Konzertfilm aller Zeiten.

Next Goal Wins

Ab 27. März exklusiv auf Disney+ (Star)

Oscar®-Preisträger Taika Waititi (bestes adaptiertes Drehbuch, 2019, „Jojo Rabbit“) führt Regie bei dieser herzergreifenden Außenseiter-Komödie, die auf einer wahren Geschichte basiert und von Waititi und Iain Morris geschrieben wurde. „Next Goal Wins“ folgt der Fußballmannschaft von Amerikanisch-Samoa, die für ihre brutale 31:0-Niederlage bei der FIFA im Jahr 2001 berüchtigt ist. Als die WM-Qualifikationsspiele kurz bevorstehen, heuert das Team den ein wenig vom Pech verfolgten Außenseiter-Trainer Thomas Rongen (Michael Fassbender) an, in der Hoffnung, dass er die schlechteste Fußballmannschaft der Welt zu Gewinnern macht. In diesem witzigen, gutgelaunten Film spielen auch Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, with Will Arnett and Elisabeth Moss.

Ab 1.März

Miraculous World Paris: Geschichten von Shadybug und Claw Noir (Star)

Ab 5. März

Queens – Königinnen des Tierreichs (National Geographic)

(National Geographic) Death and Other Details – Staffel 1 (Star)

Ab 6. März

Miraculous: Ladybug & Cat Noir – Der Film (Star)

(Star) Restaurants am Ende der Welt – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) Number 309 – Staffel 1-4 (Star)

– Staffel 1-4 (Star) Extraordinary – Staffel 2 (Star)

Ab 13. März

Black Cake (Star)

(Star) Woman – Staffel 1-10 (Star)

– Staffel 1-10 (Star) Hidden Truth – Staffel 1-3 (Star)

– Staffel 1-3 (Star) Better Together – Staffel 1-2 (Star)

Ab 15. März

Taylor Swift – The Eras Tour (Star)

Ab 19. März

Photographer: Der Mensch hinter der Kamera – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 20. März

X-Men ‘97 – Staffel 1 (Marvel)

– Staffel 1 (Marvel) Life & Beth – Staffel 2 (Star)

– Staffel 2 (Star) Sand Land: The Series – Staffel 1 (Star)

Ab 20. März

In Spite of Love – Staffel 1-4 (Star)

Ab 21. März

Freaknik: The Wildest Party Never Told (Star)

Ab 22. März

Nǎi Nai and Wài Pó (Star)

27. März

Next Goal Wins (Star)

(Star) Die 7 härtesten Tage – Staffel 1 (National Geographic)

– Staffel 1 (National Geographic) The Chi – Staffel 4-5 (Star)

– Staffel 4-5 (Star) Love is in the Air – Staffel 1-7 (Star)

Ab 29. März