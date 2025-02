„AutoShot“ fertigt automatisch und regelmäßig Screenshots an

Mit AutoShot bietet der Entwickler Arthur Smith eine kleine Mac-Anwendung an, die automatisch und in regelmäßigen Abständen euren Bildschirminhalt fotografiert.

Die App findet ihren Platz in der Menüleiste und lässt sich von dort aus abhängig von der Verwendungsart konfigurieren. Allem voran ist hier natürlich von Interesse, wie oft die Bildschirmfotos angelegt werden. Standardmäßig stehen in „AutoShot“ eine, fünf, zehn oder 30 Minuten zur Auswahl. Alternativ dazu kann man allerdings auch ein eigenes Intervall vorgeben und den Abstand zwischen den einzelnen Screenshots dabei auf die Sekunde genau festlegen.

Die Bilder werden in einem frei wählbaren Verzeichnis auf dem Mac gespeichert. Darin legt „AutoShot“ wiederum für jeden Tag ein neues, nach dem aktuellen Datum benanntes Verzeichnis an. „AutoShot“ überlässt dem Nutzer die Wahl, ob die Screenshots im Standardformat PNG oder als JPG gespeichert werden sollen. Wenn mehrere Bildschirme mit dem Mac verbunden sind, werden für jeden davon separate Screenshots angefertigt und am vorgesehenen Ort gespeichert. In den von „AutoShot“ erstellten Dateinamen stehen neben Datum und Ort auch die Kennung des jeweiligen Displays.

Speicherplatz kann automatisch freigegeben werden

Gut mitgedacht hat der Entwickler aus unserer Sicht auch in Bezug auf das Löschen der angefertigten Screenshots. Damit nicht unnötig viel Speicherplatz verwendet wird, hat man über die Einstellungen der App auch die Möglichkeit, ein Intervall für das automatische Löschen vorzugeben. Wer die mit „AutoShot“ angefertigten Screenshots nicht dauerhaft behalten will, kann sie jeweils am nächsten Tag, nach einer Woche oder nach einem Monat automatisch löschen lassen.

„AutoShot“ wird als Mini-App mit einer Größe von nur 2,3 MB über die Vertriebsplattform Gumroad angeboten. Der Entwickler freut sich über jeden Nutzer, der 2 Dollar oder mehr für seine App bezahlt. Dieser Betrag ist jedoch komplett freiwillig.