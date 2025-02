Apple Error Codes: Datenbank listet 5.000 Fehlermeldungen

Der Software-Anbieter Koingo hat eine Sammlung mit Fehlermeldungen aus den verschiedenen Apple-Betriebssystemen zum Abruf bereitgestellt. Neben der offiziellen Fehlernummer und dem oft etwas kryptischen Originaltext findet sich dort auch eine etwas verständlichere Erklärung des Inhalts der Meldung.

Konkret umfasst die Sammlung mehr als 5.000 Fehlermeldungen aus den Apple-Betriebssystemen macOS, iOS, tvOS, watchOS und visionOS. Die Tabelle umfasst die Fehlernummer, den Namen und eine kurze Beschreibung, das zugrundeliegende Framework sowie die Fehlerkategorie und informiert auch, auf welchen Plattformen diese Fehlermeldung ausgegeben wird.

Es wäre natürlich schön, wenn sich zu den einzelnen Fehlerbeschreibungen ein paar zusätzliche erklärende Worte gesellen würden. Immerhin könnte die beiliegende Erklärung dabei unterstützen, die Ursache zu ergründen und eine Lösung für damit zusammenhängende Probleme zu finden. Über die mit der Fehlerdatenbank verknüpfte Suchfunktion kann man nach dem Namen und der Beschreibung eines Fehlers sowie nach dessen offizieller Nummer suchen.

Apple bietet keine Übersicht mehr an

Apple bietet dergleichen, soweit wir wissen, nicht mehr an. Es ist inzwischen einige Jahre her, seit Apple die einst auf seinen Supportseiten abrufbaren Auflistungen der von (damals noch) Mac OS ausgegebenen Systemfehler-Codes ersatzlos entfernt hat.

Als einfacher Mac-Nutzer fängt man damit in der Regel aber auch wenig an. Die in diesen Meldungen enthaltenen Informationen richten sich in erster Linie an Entwickler oder erfahrene Anwender, die darauf basierend auf Fehlersuche gehen.

MacPaw hat zusätzliche Infos

Die Softwareentwickler von MacPaw haben versucht, sich dem Thema so zu nähern, dass auch gewöhnliche Anwender einen Nutzen daraus ziehen. In deren Blog-Eintrag mit dem Titel „macOS error codes and what they mean“ werden die häufigsten „Error Codes“ von macOS aufgelistet und einigermaßen verständlich erklärt.