YouTube: Eltern sollen Nutzung durch Kinder besser steuern können

YouTube hat neue Funktionen angekündigt, mit denen Eltern die Nutzung der Video-Plattform durch Kinder und Jugendliche stärker steuern können. Gleichzeitig soll Jugendlichen der Zugang zu altersgerechten und als förderlich eingestuften Inhalten erleichtert werden.

Begrenzung des Shorts-Feeds

Im Zentrum der Neuerungen stehen zusätzliche Möglichkeiten, um die Nutzung des Kurzvideo-Bereichs „Shorts“ durch Kinder zu kontrollieren. So können Eltern künftig festlegen, wie lange ihre Kinder in diesem Feed scrollen dürfen.

Ein für diesen Zweck integrierter Timer kann YouTube zufolge auch auf „0 Minuten“ gesetzt werden, wenn Eltern den Zugriff auf den Shorts-Bereich vollständig unterbinden wollen. Allerdings sei es auch möglich, die Einstellung bei Bedarf flexibel anzupassen und etwa während der Hausaufgaben zu deaktivieren oder um den Kindern auf Reisen mehr Spielraum zu geben. Ergänzend kann man individuelle Erinnerungen für Schlafenszeiten und Pausen konfigurieren.

Vereinfachte Verwaltung von Familienkonten

In der YouTube-App wird zudem ein überarbeiteter Anmelde- und Wechselmechanismus eingeführt. Dieser soll es erleichtern, verwaltete Kinder- und Jugendkonten einzurichten und innerhalb der Familie zwischen verschiedenen Profilen zu wechseln. Je nach aktivem Konto werden dann unterschiedliche Empfehlungen und Sicherheitseinstellungen zugrunde gelegt. YouTube will auf diese Weise sicherstellen, dass jedes Familienmitglied ein seinem Alter entsprechendes Angebot erhält.

Neue Qualitätskriterien für Jugendinhalte

Begleitend dazu hat YouTube die Einführung neuer Qualitätsprinzipien für Inhalte angekündigt, die sich speziell an Jugendliche richten. Das Empfehlungssystem soll vor allem auf Videos ausgerichtet werden, die als altersgerecht und entwicklungsfördernd gelten. Die Kriterien seien in Zusammenarbeit mit namhaften wissenschaftlichen und pädagogischen Einrichtungen erarbeitet worden.

Sämtliche Neuerungen sollen zeitnah für alle Nutzer bereitgestellt werden. Den Start machen die ab sofort verfügbaren neuen Kriterien für Jugendinhalte. Die Timer-Funktion für „Shorts“ wird ebenfalls von heute an schrittweise für alle Nutzer verfügbar gemacht.