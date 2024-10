Automatisierung: Hazel-App für macOS erscheint in Version 6.0

Die beliebte Automatisierungssoftware Hazel, die zahlreiche Aufgaben im Dateimanagement auf macOS erleichtern kann, ist nun in der Version 6 verfügbar. Das für Hazel verantwortliche Entwicklerstudio Noodlesoft stellt Hazel seit fast 20 Jahren zur Verfügung und hat in Version 6 mehrere neue Funktionen integriert, die das Tool für Anwender nützlicher machen sollen, die häufig mit vielen Dateien und Ordnern arbeiten.

PDF-Unterstützung ausgebaut

Eine der Hauptneuerungen in Hazel 6 betrifft die Dokumentenerkennung. Hazel soll nun in der Lage sein, Text aus einer erweiterten Anzahl an Dateitypen auszulesen. Dazu gehört nun auch die Erkennung von Text in Bildern sowie in PDF-Dokumenten, die nicht über einen OCR-Layer verfügen. Darüber hinaus kann Hazel auf verschlüsselte PDF-Dateien zugreifen, sofern das entsprechende Passwort im macOS-Schlüsselbund hinterlegt ist.

Änderungen schnell zurücksetzen

Ein weiteres praktisches Feature ist die Möglichkeit, Dateieingriffe rückgängig zu machen. Sollten Dateien an den falschen Ort verschoben oder ungewollte Änderungen vorgenommen worden sein, bietet Hazel jetzt eine „Revert“-Funktion. Nutzer können hierbei über das Kontextmenü im Finder die zuletzt durch Hazel ausgeführten Änderungen an einer Datei zurücksetzen, wodurch sie an ihren Ursprungsort und mit den ursprünglichen Eigenschaften, wie etwa Tags und Kommentaren, zurückgebracht wird.

Allerdings empfiehlt der Hersteller, die Regeln zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, damit es nicht erneut zu einem automatischen Verschieben kommt.

Granulare Datei-Kontrolle

Mit den „Custom List Attributes“ verfügt Hazel zudem über eine erweiterte Funktion für die Dateizuweisung und Organisation. Nutzer können damit benutzerdefinierte Listenattribute erstellen, die es ermöglichen sollen, Listen von Attributen wie Tags von einem Element auf ein anderes zu übertragen, beispielsweise von einem übergeordneten Ordner auf eine Datei. Diese Funktion ist für Anwender gedacht, die eine granulare Kontrolle über die Dateiorganisation benötigen.

Einmalkauf und Upgrade-Lizenzen

Hazel 6 wurde darüber hinaus an die technischen Anforderungen neuer Macs mit Apple-Prozessoren angepasst und setzt zur Installation macOS 12 oder neuer voraus. Die Lizenzstruktur bleibt weitgehend unverändert, wobei eine Einzellizenz 42 US-Dollar und ein sogenanntes „Family Pack“, das für bis zu fünf Haushaltsmitglieder gilt, 65 US-Dollar kosten.

Für bestehende Nutzer, die von einer vorherigen Version auf Hazel 6 umsteigen möchten, wird ein vergünstigtes Upgrade zum Preis von 20 US-Dollar angeboten. Die Software wird als Einmalkauf ohne Abo-Modell angeboten.