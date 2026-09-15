Native Version trotz Zusage nicht da
AusweisApp für macOS 27: Versprochenes Update bleibt aus
Die AusweisApp des Bundes läuft auch nach dem Start von macOS 27 Golden Gate weiterhin nicht nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren. Das wäre für sich genommen schon unschön. Schwerer wiegt allerdings, dass Governikus eine entsprechende Aktualisierung ausdrücklich noch vor der Veröffentlichung des neuen Mac-Betriebssystems zugesagt hatte. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten.
In einer Antwort auf eine App-Store-Bewertung vom 15. Juni erklärte der Entwickler, dass noch vor dem Release von macOS 27 eine Aktualisierung erscheinen werde, die nativ auf dem Mac läuft. Konkret wurde dafür Version 2.6.0 genannt. macOS 27 ist inzwischen offiziell verfügbar, die angekündigte AusweisApp-Version jedoch nicht.
Klare Zusage aus dem Juni bleibt unerfüllt
Der Vorgang ist deshalb mehr als eine gewöhnliche Verzögerung bei der Anpassung an ein neues Betriebssystem. Governikus kannte die Problematik seit Jahren und hatte selbst einen konkreten Zeitrahmen genannt. Noch mit Version 2.5.5 im August blieb die Anwendung auf Rosetta angewiesen. Nun ist auch der in Aussicht gestellte Termin verstrichen, ohne dass die native Mac-Version bereitsteht.
Das fällt unter macOS 27 zusätzlich ins Gewicht. Apple entfernt Rosetta bei der Systemaktualisierung zunächst vom Mac. Die Übersetzungsschicht lässt sich weiterhin nachinstallieren, Nutzer müssen diesen zusätzlichen Schritt gegebenenfalls aber selbst vornehmen, um die AusweisApp weiter einsetzen zu können.
Ein Leser hat uns auf die konkreten Folgen aufmerksam gemacht. Er verwendet die Online-Ausweisfunktion unter anderem für den Zugang zur Deutschen Rentenversicherung und befindet sich dort derzeit in laufender Kommunikation. Auf seinem M1-iMac steht ihm dieser Zugangsweg nach dem Update auf macOS 27 ohne Rosetta nicht wie gewohnt zur Verfügung.
Ausgerechnet bei digitalen Behördendiensten
Besonders unglücklich ist die Situation, weil die AusweisApp ein zentraler Baustein für digitale Verwaltungsangebote ist. Sie wird unter anderem für die Identifikation bei Diensten eingesetzt, die Behördengänge ersetzen sollen. Bei der elektronischen Wohnsitzanmeldung übernimmt sie beispielsweise die Authentifizierung mit dem elektronischen Personalausweis.
Wer sein Betriebssystem regulär aktualisiert, kann damit ausgerechnet bei einer staatlich bereitgestellten Anwendung auf zusätzliche Hürden stoßen. Der betroffene Leser hat sich inzwischen mit einer Beschwerde an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewandt und Governikus ebenfalls informiert.
Wir haben versucht, direkten Kontakt mit dem Dienstleister aufzunehmen, wurden jedoch direkt ab- und auf den elektronischen Postweg verwiesen. Wann bzw. ob unsere Anfrage beantwortet wird, bleibt also vorerst unklar.
Damit darf festgehalten werden: Die native Version war zugesagt, der dafür genannte Zeitpunkt ist verstrichen und Version 2.6.0 steht weiterhin aus.
Entwickler: Governikus Service GmbH
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Typisch. Vermutlich hat der Staat dafür Unsummen bezahlt und dann das…
Wenn der Staat schlau war, kann er dafür die Entwickler in Regress nehmen
Ist er aber nicht
…also kein Regress.
Nicht unbedingt, kann ja auch irgendwo ein Beamter die Freigabe zum Update nicht gegeben haben, weil er grad im Urlaub ist und es keine Vertretung gibt.
Passiert in den Projekten wo ich mitarbeite dauernd.
Der Staat und seine Firmen schlafen wie immer
Genauso wie die Funktion: kompromittierte Kennwörter ändern mit einem Klick.
Ich bin mittlerweile bei öffentlichen oder staatlichen Softwareprodukten oder Projekten sehr kritisch. Da werden Unsummen verbrannt, und es kommt nichts gescheites bei raus. Ich weiß nicht ob die Mitarbeiter nicht vernünftig bezahlt werden oder woran das eigentlich liegen kann. Wie gesagt, mir ist das ein Rätsel.
Der Bundesminister Dr. Wildberger sagte mal, dass es in der Verwaltung unwahrscheinlich viele Zuständige gibt. Aber keinen Verantwortlichen.
Was will man schon vom digitalen Standort Deutschlands erwarten?! Wenn ich was von der Rentenversicherung will, schreibe ich einfach ein FAX
Kannst dich auch ganz einfach am Handy authentifizieren.
Ich hänge seit 1997 in der telef. Warteschleife.
Vielleicht hängt es mit der neuen ausweisapp EUDI zusammen, die ja Anfang 2027 kommt ( haha).
Da steckt man in die jetzige App nicht mehr soviel menpower.
Am besten mal per Fax versuchen, vielleicht kann damit ein zuständiger Ansprechpartner erreicht werden..
@ Larsihasi: Witzig, witzig …
Nicht witzig. Fax geht immer noch am besten.
Vielleicht liegt es ja auch nur an der Frist zwischen der Einreichung eines Updates und der Veröffentlichung im AppStore? Vielleicht wurde es ja von Apple aus welchen Gründen auch immer abgewiesen und muss angepasst und neu eingereicht werden.
Es gibt auch Applikationen, die bereits kürzlich auf ARM umgestellt wurden, wie die Sonos Controller App, welche unter macOS. 27 ebenfalls nicht funktionieren. Sieht so aus, als wenn die App nicht in der Lage wäre, sich die Berechtigung zu verschaffen, auf das Netzwerk zu zugreifen. Sie friert dadurch ein. Das ist früher auch schon passiert, konnte aber durch erteilen der Freigabe, das abschiessen der App und anschließenden neu starten behoben werden. Das hilft bei macOS 27 nun nicht. Kennenwir aber schon von früher. Nichts kommt überraschender als der finale Release des neuen macOS. Es sind immer noch eine ganz gehörige Menge Anbieter bedeutender Dienste, einfach nicht in der Lage, rechtzeitig ein Update bereitzustellen. Es sieht so aus, als wenn man erst mit der Arbeit an einem Update zur Wiederherstellung der Compet beginnt, wenn der finale Release stattgefunden hat. Mit der Beta sich darauf vorbereiten machen, offensichtlich viele nicht.
Das Problem mit der Sonos App für macOS habe ich auch. In der Beta ging es noch, seit dem RC leider nicht mehr. Die Frage die sich mir stellt, ist Sonos oder Apple jetzt am Zug?
Der Staat kann einem Dienstleister nicht einfach pauschal die Anpassung an alle zukünftigen macOS-Versionen auf unbegrenzte Zeit bezahlen. Wartung und Weiterentwicklung müssen beauftragt, finanziert und gegebenenfalls neu ausgeschrieben werden.
Ich sehe das *große* Problem nicht.
– Es läuft, wie vieles andere auch, mit Rosetta, dass wir vermutlich fast alle installiert haben.
– Das aktuelle macOS ist wenige Tage alt. Und dann gleich Protest?
– Das ist nunmal „Staatsware“. Jedes Semikolon am Zeilenende muss zertifiziert werden und dann zum TÜV. Die ganze Komplexität „verdanken“ wir den Regierungen, die von uns in den letzten Jahren gewählt wurden. Es ist unfair, jetzt die Entwickler zu bashen, dass sie nicht schneller tippen.
IT ≠ Deutschland
Jetzt macht doch mal nicht so einen Stress hier :)
Elektronische Wohnsitzanmeldung hat bei mir auch nicht funktioniert, weil – Achtung – die alte Wohnsitzadresse vom Ausweis nicht gelesen werden kann.
Bund-ID und Online-Ausweisfunktion geht aber zu 100%.
Also alles wie gehabt. Ich musste zum Einwohnermeldeamt stiefeln.
Da werden Milionen rausgehauen für die Digitalisierung und nichts klappt.
Die verhandeln jetzt sicher erstmal Zusatzbudget, weil es angeblich schwieriger ist als erwartet…