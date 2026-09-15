AusweisApp für macOS 27: Versprochenes Update bleibt aus

Die AusweisApp des Bundes läuft auch nach dem Start von macOS 27 Golden Gate weiterhin nicht nativ auf Macs mit Apple-Prozessoren. Das wäre für sich genommen schon unschön. Schwerer wiegt allerdings, dass Governikus eine entsprechende Aktualisierung ausdrücklich noch vor der Veröffentlichung des neuen Mac-Betriebssystems zugesagt hatte. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten.

In einer Antwort auf eine App-Store-Bewertung vom 15. Juni erklärte der Entwickler, dass noch vor dem Release von macOS 27 eine Aktualisierung erscheinen werde, die nativ auf dem Mac läuft. Konkret wurde dafür Version 2.6.0 genannt. macOS 27 ist inzwischen offiziell verfügbar, die angekündigte AusweisApp-Version jedoch nicht.

Klare Zusage aus dem Juni bleibt unerfüllt

Der Vorgang ist deshalb mehr als eine gewöhnliche Verzögerung bei der Anpassung an ein neues Betriebssystem. Governikus kannte die Problematik seit Jahren und hatte selbst einen konkreten Zeitrahmen genannt. Noch mit Version 2.5.5 im August blieb die Anwendung auf Rosetta angewiesen. Nun ist auch der in Aussicht gestellte Termin verstrichen, ohne dass die native Mac-Version bereitsteht.

Das fällt unter macOS 27 zusätzlich ins Gewicht. Apple entfernt Rosetta bei der Systemaktualisierung zunächst vom Mac. Die Übersetzungsschicht lässt sich weiterhin nachinstallieren, Nutzer müssen diesen zusätzlichen Schritt gegebenenfalls aber selbst vornehmen, um die AusweisApp weiter einsetzen zu können.

Ein Leser hat uns auf die konkreten Folgen aufmerksam gemacht. Er verwendet die Online-Ausweisfunktion unter anderem für den Zugang zur Deutschen Rentenversicherung und befindet sich dort derzeit in laufender Kommunikation. Auf seinem M1-iMac steht ihm dieser Zugangsweg nach dem Update auf macOS 27 ohne Rosetta nicht wie gewohnt zur Verfügung.

Ausgerechnet bei digitalen Behördendiensten

Besonders unglücklich ist die Situation, weil die AusweisApp ein zentraler Baustein für digitale Verwaltungsangebote ist. Sie wird unter anderem für die Identifikation bei Diensten eingesetzt, die Behördengänge ersetzen sollen. Bei der elektronischen Wohnsitzanmeldung übernimmt sie beispielsweise die Authentifizierung mit dem elektronischen Personalausweis.

Wer sein Betriebssystem regulär aktualisiert, kann damit ausgerechnet bei einer staatlich bereitgestellten Anwendung auf zusätzliche Hürden stoßen. Der betroffene Leser hat sich inzwischen mit einer Beschwerde an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewandt und Governikus ebenfalls informiert.

Wir haben versucht, direkten Kontakt mit dem Dienstleister aufzunehmen, wurden jedoch direkt ab- und auf den elektronischen Postweg verwiesen. Wann bzw. ob unsere Anfrage beantwortet wird, bleibt also vorerst unklar.

Damit darf festgehalten werden: Die native Version war zugesagt, der dafür genannte Zeitpunkt ist verstrichen und Version 2.6.0 steht weiterhin aus.