Meross startet neue Sensor-Reihe mit Matter-Hub

Meross erweitert sein Smarthome-Angebot um einen neuen Hub und mehrere dazu passende Sensoren. Der Matter Smart Hub Pro MSH450P bildet die Basis der neuen Produktgeneration und unterstützt neben bisherigen Meross-Geräten mit 433-MHz-Funk auch eine neue Reihe von Sensoren, die per Bluetooth angebunden werden.

Zum Start bietet Meross den Hub und vier Endgeräte zur Vorbestellung an. Neben einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gibt es einen Tür- und Fenstersensor, einen Wassermelder sowie einen konfigurierbaren Taster. Die Auslieferung ist für Ende September angekündigt.

Matter-Hub mit Ethernet und WLAN

Der Matter Smart Hub Pro MSH450P kostet zur Vorbestellung 25,99 Euro und lässt sich wahlweise per Ethernet oder über WLAN ins Heimnetz einbinden. Über Matter ist die Integration in Smarthome-Systeme wie Apple Home möglich.

Der neue Hub verfügt über eine Sprachausgabe und kann beispielsweise darauf hinweisen, dass eine Tür geöffnet oder Wasser erkannt wurde. Lokale Alarmfunktionen sollen auch bei einem Ausfall der Internetverbindung funktionieren.

Vier neue Sensoren zum Start

Das Thermo- und Hygrometer MS120H erfasst neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit weitere Umgebungswerte und zeigt die wichtigsten Daten auf einem 1,9 Zoll großen Display an. Das nach IP66 geschützte Gerät ist für Temperaturen zwischen -20 und 60 Grad Celsius ausgelegt.

Der Tür- und Fenstersensor MS220H kann auch als Türklingel verwendet werden. Über die frei belegbare Taste lassen sich zudem Smarthome-Aktionen starten. Zusätzlich erkennt der Sensor Erschütterungen und kann bei ungewöhnlichen Bewegungen einen bis zu 100 Dezibel lauten Alarm auslösen.

Der Wassersensor MS420H soll nicht nur austretendes Wasser, sondern auch Tropf- und Regenwasser, Frost sowie einen definierten Wasserstand erkennen. Die Empfindlichkeit und Auslösebedingungen lassen sich per App anpassen. Eine 1,5 Meter lange externe Sonde ermöglicht zudem die Überwachung schwer zugänglicher Stellen.

Beim Smarthome-Taster MS700H kombiniert Meross einen Multischalter mit einem Umweltsensor. Die drei Funktionstasten lassen sich mit bis zu neun Aktionen, Geräten oder Szenen belegen. Zusätzlich erfasst das Gerät die Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Alle vier Sensor-Kits werden derzeit in Kombination mit dem neuen Hub für 37,99 Euro zur Vorbestellung angeboten. Einzeln liegt der Preis jeweils bei 19,99 Euro. Die Auslieferung soll ab dem 28. September erfolgen.