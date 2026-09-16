AusweisApp für macOS 27: Governikus erklärt Verzögerung

Nach unserer Berichterstattung über die weiterhin fehlende native Mac-Version der AusweisApp hat sich Governikus inzwischen zu der Verzögerung geäußert. Version 2.6.0 soll weiterhin erscheinen und die Anwendung auf Macs mit Apple-Prozessoren unabhängig von Rosetta 2 machen. Einen neuen Veröffentlichungstermin nennt der Entwickler allerdings nicht.

Damit bleibt es vorerst bei der Situation, auf die wir zum Start von macOS 27 hingewiesen haben: Die AusweisApp läuft auf Apple-Silicon-Macs weiterhin über Apples Übersetzungsschicht. Das angekündigte Update war ursprünglich noch vor der Freigabe von macOS 27 Golden Gate in Aussicht gestellt worden.

Drittanbieterkomponenten sorgten für Verzögerung

Governikus begründet die verspätete Veröffentlichung mit kurzfristig notwendigen Änderungen an eingebundenen Komponenten anderer Anbieter. Diese mussten aktualisiert werden. Anschließend habe man Teile der Qualitätssicherung erneut durchführen müssen. Die Arbeiten an Version 2.6.0 laufen demnach weiter.

Mit der kommenden Ausgabe soll die Anwendung dann direkt auf Macs mit Apple-Prozessoren ausgeführt werden können. Rosetta 2 wäre für die AusweisApp anschließend nicht mehr erforderlich. Governikus spricht davon, die neue Version möglichst schnell über die App Stores sowie über die Webseite der AusweisApp bereitzustellen. Konkreter wird der Anbieter beim Zeitplan derzeit nicht.

Frühere Zusage im App Store korrigiert

Gleichzeitig reagiert Governikus auf die konkrete Zusage, die den Stein ins Rollen gebracht hatte. In einer Antwort auf eine App-Store-Bewertung hatte der Entwickler im Juni ausdrücklich Version 2.6.0 noch vor der Veröffentlichung von macOS 27 angekündigt. Diese Antwort wurde inzwischen korrigiert. Für die nicht eingehaltene Terminangabe entschuldigt sich das Unternehmen.

Der Unterschied ist nicht ganz unerheblich. Statt eines erneut festgelegten Veröffentlichungstermins bleibt nun nur die Ankündigung einer möglichst zeitnahen Bereitstellung. Nutzer, die macOS 27 bereits installiert haben, müssen die AusweisApp deshalb zunächst weiterhin mit Rosetta 2 betreiben.

Gerade bei einer Anwendung, die als Zugang zu digitalen Verwaltungsangeboten dient, ist die Verzögerung ärgerlich. Immerhin liegt nun eine Erklärung vor, warum der ursprünglich genannte Zeitplan gerissen wurde. Wann Version 2.6.0 tatsächlich zum Download bereitsteht, lässt Governikus jedoch weiterhin offen.