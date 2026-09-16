Sony stellt neue PlayStation Pulse und Pulse Edge Headsets vor

Sony erneuert sein Audio-Zubehör für die PlayStation 5 und hat mit PlayStation Pulse und Pulse Edge zwei neue kabellose Headsets vorgestellt. Beide Modelle setzen auf planare Magnettreiber, PlayStation Link und Bluetooth. Das günstigere Pulse soll noch zum Weihnachtsgeschäft erscheinen, das besser ausgestattete Pulse Edge folgt Anfang 2027.

Die bereits vom Pulse Elite bekannte Planar-Technik hält damit in beiden neuen Modellen Einzug. Sony verspricht gegenüber dem bisherigen Headset größere Treiber und damit kräftigere Bässe, ohne bei Detailauflösung und räumlicher Ortung Abstriche zu machen. Das normale Pulse arbeitet mit vier Magneten pro Treiber, beim Pulse Edge kommen acht zum Einsatz.

Die Verbindung erfolgt über den mitgelieferten USB-C-Adapter und PlayStation Link. Die Technik überträgt verlustfreies Audio mit geringer Latenz und funktioniert mit PlayStation 5, PlayStation Portal sowie PC und Mac. Gleichzeitig kann eine Bluetooth-Verbindung zu einem Smartphone oder anderen unterstützten Geräten bestehen.

Pulse Edge bekommt ANC

Deutlicher unterscheiden sich die beiden Kopfhörer bei der Ausstattung. Das Pulse Edge erhält eine aktive Geräuschunterdrückung und ein abnehmbares Boom-Mikrofon. Wird dieses entfernt, bleibt ein zweites, verstecktes Mikrofon im Headset nutzbar. Beide Varianten verwenden eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung, die Hintergrundgeräusche beim Sprachchat herausfiltern soll.

Beim Edge lassen sich zudem Spiel- und Chatlautstärke direkt am Headset gegeneinander ausbalancieren. Eine klassische Audio- und Mikrofonbuchse sowie eine Transporttasche gehören ebenfalls exklusiv zur Ausstattung des Topmodells. Beim normalen Pulse bleiben integrierte Lautstärkeregler und Mikrofon erhalten, auf ANC und Klinkenanschluss muss man jedoch verzichten.

Sony hat beide Modelle außerdem äußerlich überarbeitet. Drehbare Ohrmuscheln ermöglichen es, die Headsets für den Transport flach zusammenzulegen. Angeboten werden jeweils die Farben White und Midnight Black.

Das PlayStation Pulse Wireless-Headset soll noch in der diesjährigen Weihnachtssaison in ausgewählten Märkten starten. Das Pulse Edge folgt Anfang 2027. Preise, konkrete Veröffentlichungstermine und der Beginn der Vorbestellungen will Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

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