Ausnahme-App LumaFusion: Die neuen Video Scopes in Aktion

Zudem unterstützt LumaFusion mit Version 3.1 nun auch die Nutzung von LUTs (Look Up Tables), gestattet die Neuanordnung von Audioeffekten und führt automatische Projekt-Backups ein, die aktive Videoprojekte mit einer Art Time-Machine-Funktion versieht und so das Zurückgehen in der Zeit ermöglicht.

Vollkompatibel mit dem HDR-Farbraum zeigen die Video Scopes vorgenommene Bearbeitungen und Farbkorrekturen in Echtzeit an und sollen die Nachbearbeitung von Videos damit deutlich beschleunigen. Zur Arbeit mit den Video Scopes stehen Histogramme, Wellenformen und Vektorskope zur Verfügung, deren Einsatz und Wirkweise die LumaFusion-Macher im eingebetteten Video demonstrieren.

Insert

You are going to send email to