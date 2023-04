Aus Word zum Kindle: Microsoft hofft auf Handschrift-Sync

Ende September 2022 kündigte der Onlinehändler Amazon seinen ersten E-Reader mit begleitendem Eingabestift an. Der Kindle Scribe wurde als Produktivgerät am Markt platziert, mit dem nicht nur das mobile Skizzieren und das Führen von digitalen Notizheften möglich sein werde, sondern auch das Setzen von handschriftlichen Anmerkungen in vorhandene Dokumente.

Bereits damals unterstrich Amazon, dass man sich dabei nicht nur auf PDF-Dokumente fokussieren würde, sondern zusammen mit Microsoft auch die Bearbeitung von Office-Dokumenten anbieten werde. Eben jenes Zusammenspiel hat nun erste konkrete Formen angenommen.

Der neue Kindle Scribe: So schlau wie ein Blatt Papier

Wie Microsoft jetzt bekanntgegeben hat, testet der Konzern in der aktuellen Version der Textverarbeitung Word den Export geöffneter Dokumente an voreingestellte Kindle-Konten. Vorerst ist die Funktion nu für Nutzer verfügbar, die sich in Microsofts Insiders-Programm zum Vorab-Zugriff auf neue Funktionen angemeldet haben und wird in der Mac-Version von Word ab Ausgabe 16.72 (Build 23040200) angeboten.

Als „Buch“ oder Dokument

Haben Word-Nutzer ihren Kindle-Account einmal mit der Bürosoftware verbunden, lässt sich der Export in zwei unterschiedlichen Varianten anstoßen:

Die Buch-Variante schickt eine Version des Word-Dokumentes auf das Kindle, das die Anpassung der Schriftgröße zulässt und auch für das Lesen Konsum auf kleineren Geräten optimiert ist. Wie ein gedrucktes Dokument: Optimiert für das Kindle Script ist die Dokumenten-Option mit einem PDF vergleichbar und unterstützt auch eingebettete Bestandteile wie Grafiken und Tabellen.

Microsoft hofft auf Handschrift-Sync

Bislang ist die Übergabe von Dokumenten aus Word an Amazons E-Reader jedoch eine Einbahnstrasse. Handschriftliche Anmerkungen und Ergänzungen, die auf den Kindle Scribe vorgenommen werden, landen demnach nicht in Word, sondern verbleiben auf den Endgeräten. Microsoft hofft darauf, dass sich dies langfristig ändert: