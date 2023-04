Meross überarbeitetet HomeKit LED-Glühbirne: Schneller, heller, stabiler

Neben der vollen HomeKit-Unterstützung besitzen die LED-Lampen eine Anbindung an Amazons Alexa und den Google Assistant. Die Glühbirnen verfügen über integrierte WLAN-Module und lassen sich ohne zusätzliche Bridge direkt in das eigene Smart-HomeSetup einbinden. Im Gegensatz zum Vorgänger sollen die neuen Modell über eine „stark optimierte Netzwerkstabilität“ verfügen.

Der HomeKit-Ausrüster Meross, der zuletzt mit einer Rückrufaktion seines aktuellesten HomeKit-Zwischensteckers auf sich aufmerksam machte, hat eine neue Ausgabe seiner LED-Glühbirne, der so genannten Meross Smart LED Light Bulb Pro vorgestellt und bietet diesem zum Marktstart im vergleichsweise günstigen Doppelpack für 18,08 Euro an.

