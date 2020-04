Auf Sonos folgt Google: Tink fährt zweite Speaker-Kampagne

Noch bis zum 23. April bietet der auf Smart Home-Produkte spezialisierte Online-Händler Tink im Rahmen der sogenannten „Sonos At Home“-Kampagne zahlreiche Sonos-Lautsprecher mit deutlichen Preisnachlässen an. Zwei der mikrofonlosen Sonos One SL gibt es hier im Stereo Set für nur 280 Euro.

Jetzt ist Google nachgezogen. Aus der Hardware-Abteilung des Suchmaschinen-Anbieters sind der Google Nest Hub, das Paket aus Google Nest Hub und Google Home, sowie die Kombination aus Google Nest Mini und Google Chromecast deutlich günstiger als üblich zu haben.

Ein Beispiel: Während der Google Nest Hub bei Mediamarkt aktuell für 124 Euro angeboten wird, gibt es das Bundle aus Google Nest Hub und Google Home bei Tink für 129 Euro. Die Angebote laufen bis zum Monatsende bzw. so lange der Vorrat reicht.

Google bei Tink

Sonos bei Tink

Mit Dank an Florian!