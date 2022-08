Issey Miyake: Der Designer der „Steve-Jobs-Uniform“ ist tot

Mit dem Tod von Issey Miyake wird die Erinnerung an den langjährigen Apple-Chef Steve Jobs wach. Der japanische Modedesigner zeichnet für den legendären Rollkragenpullover verantwortlich, den Jobs bei nahezu all seinen öffentlichen Auftritten getragen hat. Miyake ist im alter von 84 Jahren wie elf Jahre zuvor Steve Jobs an Krebs gestorben.

Sony had commissioned Issey Miyake, who is known for his love + incorporation of technology, to create their uniforms. It was a jacket made of nylon with sleeves that unzipped to make it a vest

“I decided that I wanted that type of bonding for Apple” -Steve Jobs pic.twitter.com/PkQv7c3va8

— Shelby Ivey Christie (@bronze_bombSHEL) June 27, 2019