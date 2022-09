Viel vorzubereiten: Apple nimmt gesamten Online Store vom Netz

Gegen 13 Uhr deutscher Zeit hat Apple den hauseigenen Online Store vom Netz genommen und nimmt sich damit zwischen sieben und acht Stunden Zeit, die im Rahmen des heutigen Hardware-Events vorgestellten Neuheiten auf der eigenen Webseite zu platzieren. Treffen die bislang gehandelten Gerüchte dabei einigermaßen zu, dann hat Apple hier auch ordentlich zu tun.

Vorbestellungen wohl erst ab Freitag

Zwar ist davon auszugehen, dass sich die heute neu präsentierten Produkte wohl erst am kommenden Freitag vorbestellen werden lassen und frühestens am 16. September in die Auslieferung gehen werden – Vorschau- und Vergleichsseiten wollen jedoch schon mal geschaltet werden, damit bereits heute Abend die neuen Funktionen gesichtet und die technischen Spezifikationen begutachtet werden können.

So erwarten wir neben einer komplett neuen iPhone 14-Familie, die in diesem Jahr aus iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bestehen soll, auch ein gänzlich neues Apple-Watch-Lineup. Wahrscheinlich ist, dass Apple neben der Apple Watch Series 8 auch eine neue, deutlich teurere Apple Watch Pro präsentieren wird. Zudem könnte eine neue Apple Watch SE das Lineup nach unten hin komplettieren.

iPhone, Watch, AirPods und ein neues Abo?

Im Zubehör-Segment wird der zweiten Generation der AirPods Pro entgegengefiebert. In Sachen Dienste und Services könnte Apple erstmals ein iPhone-Abonnement präsentieren, dass Apples Smartphone gegen eine monatliche Zahlung quasi „im Leasing“ anbietet. Das iPhone-Abo, sollte es denn kommen, hat jedoch gute Chancen vorerst auf den amerikanischen Markt beschränkt zu bleiben.

In jedem Fall hat Apple viel Vorzubereiten und dürfte aktuell genau damit beschäftigt sein. Wir gehen davon aus, dass Apples Online Store nach dem Ende des für heute Abend angesetzten Special-Events wieder erreichbar sein wird, erste Vorbestellungen der neuen Hardware jedoch frühestens am Freitag Nachmittag entgegengenommen werden.