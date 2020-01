Attach Dock: USB-C-Dock für MacBook-Ständer

Der Schweizer Zubehör-Anbieter LMP hat ein neues USB-C-Dock mit sieben Ports vorgestellt. Besonderheit des sogenannten Attach Dock: Der Adapter kann mit den Laptop-Ständern des Unternehmens verbunden werden und schafft damit eine zentrale Docking-Station.

So lässt sich das „Attach Dock“ sowohl mit dem ProStand verbinden, der ein MacBook um rückenfreundliche 15 cm erhöht, als auch mit dem VerticalStand nutzen, in dem MacBooks zugeklappt und hochkant verstaut werden.

Die beiden USB-C-Anschlusskabel unterstützen einen Datentransfer bis zu 5 Gbit/s und verfügen über eine Ausgangsleistung von 1,5A bzw. 2A (two ports sharing). Anwender können Daten mit dem MacBook Pro übertragen und zudem ihr iPhone oder iPad aufladen und synchronisieren. Mit dem HDMI- oder Mini-Display-Port erhalten Nutzer zudem eine 4K-Auflösung bei einer Bildwiederholrate von 60Hz auf einem externen Display oder Fernseher. Für die Verbindung zu Netzwerk oder Internet steht zudem ein Gigabit-Ethernet Port zur Verfügung.

Der Anbieter erklärt:

Die Verbindung zu USB- und Videoanschlüssen sowie einer Gigabit-Ethernet-Schnittstelle schafft das USB-C Attach Dock ProStand mit sieben Ports. Es wird sicher und unauffällig am jeweiligen Aluminiumgehäuse montiert.[…] An der Unterseite des Ständers befinden sich Lüftungsöffnungen, so dass die Wärme effektiv abgeleitet werden kann. Das Gehäuse kann jedes MacBook von 12″ bis 16″ aufnehmen. Ein LMP USB-C Attach Dock Prostand lässt sich sekundenschnell montieren. Mit seinen sieben Anschlüssen verwandelt es den Ständer in eine vielseitige USB-C-Dockingstation.