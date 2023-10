Astropad Slate: iPad als Alternative zu klassischen Grafiktabletts

Die von den gleichen Entwicklern nun vorgestellte App Astropad Slate verwandelt das iPad dagegen in ein klassisches Zeichentablett für den Mac. Anders als Astropad Studio verzichtet die neue Anwendung auf eine erweiterte Bildschirmdarstellung, sondern stellt lediglich eine schwarze Zeichenfläche bereit. In der Folge lässt sich das iPad dann genauso als Eingabefläche für einen Zeichenstift verwenden, wie wir es beispielsweise von den klassischen Wacom-Grafiktabletts her kennen.

Insert

You are going to send email to