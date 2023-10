Anker SOLIX RS50B: Neue Solarpanels mit 540 Watt Leistung

Die hohe Gesamtleistung der Anlage vor Augen muss man auch nochmal darauf hinweisen, dass in Deutschland für Balkonkraftwerke bislang eine Leistungsbegrenzung von 600 Watt gilt. Es wird erwartet, dass diese Grenze im Frühjahr auf 800 Watt angehoben wird. Ausschlaggebend ist hier die Wattzahl, die vom Wechselrichter ins Haus abgegeben wird. Anker will seinen bislang auf 600 Watt beschränkten SOLIX-Wechselrichter gebührenfrei auf 800 Watt umstellen, sobald dies in Deutschland zulässig ist.

Die Gesamtfläche der neuen Module vom Typ Anker SOLIX RS50B überschreitet damit die Fläche von zwei Quadratmetern deutlich, was im Zusammenhang mit deren Aufstellung zu berücksichtigen ist. Aktuell gilt hierzulande noch die Vorschrift, dass Solarmodule mit einer Glasfläche von mehr als zwei Quadratmetern ohne Genehmigung nicht an oder auf Gebäuden montiert werden dürfen. Es wird allerdings bereits über eine Anhebung dieser Grenze auf drei Quadratmeter diskutiert. Zudem ist die Aufstellung beispielsweise im Garten möglich.

Insert

You are going to send email to