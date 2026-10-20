Anker kombiniert Reiseladegerät und 100-Watt-Netzteil

Anker hat ein neues Reiseladegerät im Programm, das sich dank integrierter Stecker für unterschiedliche Steckdosentypen in zahlreichen Ländern ohne zusätzliche Adapter verwenden lässt. Das Anker Nano Universal-Ladegerät verfügt über vier USB-Anschlüsse und kann darüber angeschlossene Geräte mit einer Gesamtleistung von bis zu 100 Watt versorgen. Zur Markteinführung wird der Netzadapter sowohl direkt bei Anker als auch bei Amazon für 67,99 Euro angeboten. Der reguläre Preis wird mit 79,99 Euro angegeben.

Vier USB-Anschlüsse mit bis zu 100 Watt

Das neue Reiseladegerät verfügt über drei USB-C-Anschlüsse und einen klassischen USB-A-Port. Damit lassen sich bis zu vier Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Die beiden ersten USB-C-Anschlüsse können bei alleiniger Nutzung jeweils bis zu 100 Watt bereitstellen und eignen sich damit auch für die Stromversorgung leistungsfähiger Notebooks.

Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, verteilt die integrierte Ladeelektronik die verfügbare Gesamtleistung automatisch auf die verwendeten Anschlüsse. Ein integriertes Display mit einer Diagonale von 1,3 Zoll informiert über die ausgegebene Leistung, die Betriebstemperatur und die verbundenen Geräte. Die Leistungsabgabe lässt sich dabei sowohl als Gesamtwert als auch getrennt für die einzelnen Anschlüsse anzeigen.

Ein Ladegerät für verschiedene Steckdosentypen

Mit Abmessungen von 9,5 × 5 × 4 Zentimetern und einem Gewicht von 263 Gramm fällt das neue Ladegerät vergleichsweise kompakt aus und dürfte sich damit auch für die Verwendung unterwegs und auf Reisen eignen.

Für den internationalen Einsatz sind Stecker für europäische, britische und amerikanische Steckdosen integriert. Die jeweils benötigten Stecker lassen sich direkt aus dem Gehäuse ausfahren und für die Verwendung mechanisch verriegeln. Ein Sicherungsmechanismus verhindert dabei, dass mehrere Steckertypen gleichzeitig ausgefahren werden. Das Ladegerät unterstützt Eingangsspannungen zwischen 100 und 275 Volt. Die jeweils erkannte Netzspannung wird ebenfalls auf dem Display angezeigt.