ARTE macht sich bereit für die Apple Vision Pro

ARTE ist in Sachen Apple Vision Pro früh dabei. Der deutsch-französische Kulturfernsehsender bereitet sich bereits intensiv auf den Start der Apple-Brille in Europa vor und hat intern schon drei seiner Apps speziell für die Nutzung mit der Apple Vision Pro optimiert.

Aushängeschild und wohl auch der wichtigste für die Vision Pro optimierte Teil im Portfolio von ARTE ist die Standard-App des Senders. Durch die Optimierung für die Datenbrille von Apple soll sich die Anwendung ganz im Sinne Apples intuitiv mit den Augen, den Händen und der Stimme steuern lassen und auf diese Weise die über die ARTE-App abrufbaren prämierten Filme und Serien, preisgekrönten Dokumentationen, Reportagen und Konzerte in einer immersiven und völlig neuen Umgebung erlebbar machen.

Als weitere unter der Leitung von ARTE entstandene App wird auch die bereits für Plattformen wie die Meta Quest verfügbare, ungewöhnliche Liebesgeschichte „Gloomy Eyes“ in einer für die Apple Vision Pro optimierten Version erscheinen. Zudem hat man bei ARTE auch eine Vision-Pro-Variante des neben iOS und weiteren Plattformen ebenfalls schon für die Meta Quest verfügbaren Titels „BattleScar“ in Arbeit, der von seinen Entwicklern als „rasante Reise durch die New Yorker Punk-Unterwelt“ beschrieben wird.

Neue Vision-Pro-Länder schon im Juni

Wer sich über die Initiative von ARTE wundert, muss sich vor Augen halten, dass die Apple Vision Pro zwar im Februar nur in den USA erschienen ist, die Chancen aber ausgesprochen gut dafür stehen, dass hier innerhalb der nächsten Wochen aber ziemlich sicher weitere Länder hinzukommen.

Neben China steht Europa und hier mit Deutschland und Frankreich auch die Heimatländern von ARTE sicherlich ganz oben auf der Liste jeder Länder, in denen die Brille in naher Zukunft erhältlich ist. Als wahrscheinliches Datum für eine Erweiterung beziehungsweise zumindest deren Ankündigung wird die am 10. Juni beginnende Apple-Entwicklerkonferenz WWDC hoch gehandelt. Ein Dämpfer dürfte dann allerdings Apples Preisankündigung sein. Es ist kaum damit zu rechnen, dass die Vision Pro in Europa unter 4.000 Euro zu haben sein wird.