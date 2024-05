Netatmo-Aktion: Wetterstation, Kamera & Co. teils deutlich günstiger

Netatmo bietet für kurze Zeit nahezu sein komplettes Produktangebot im Preis reduziert an. Die Sonderaktion bei Amazon bezieht Dauerbrenner wie die Wetterstation des Herstellers ebenso wie diverse Smarthome-Produkte von Netatmo mit ein.

Das aus je einem Außen- und einem Innenmodul bestehende Basisset der Netatmo Wetterstation wird im Rahmen der Aktion zum Preis von 109,99 Euro angeboten. Hierbei handelt es sich übrigens um das exklusiv über Amazon vertriebene Set inklusive kostenloser Wandhalterung.

Die Netatmo Wetterstation ist mit HomeKit kompatibel und übermittelt die aktuellen Werte für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität auch an Apples Smarthome-System. Über die Netatmo-App kann man darüber hinaus auch die Geräuschbelastung im Innenraum überwachen.

Darüber hinaus sind auch Erweiterungen für die Wetterstation wie zusätzliche Innenmodule, Regenmesser und Windmesser derzeit mit bis zu 38 Prozent Preisnachlass erhältlich.

Auch Heizungszubehör und Kameras günstiger

Mit vergleichbarem Preisnachlass finden sich darüber hinaus aktuell auch zahlreiche weitere Produkte von Netatmo auf der Aktionsseite von Amazon gelistet.

Das Smarte Heizkörperthermostat von Netatmo wird im Rahmen der Aktion für 49,99 Euro angeboten, wobei die Heizperiode bei uns ja gerade am Auslaufen ist und wir in diesem Bereich erstmal nicht unbedingt auf Neuanschaffungen aus wären. Zum einen sind hier über die warme Jahreszeit hinweg weitere Preisaktionen auch von anderen Hersteller zu erwarten, zudem ist nicht auszuschließen, dass wir in dieser Produktklasse bis zum Herbst auch noch Updates und neue Produkte zu sehen bekommen

Weniger kritisch scheinen uns da Produkte wie die mit einem LED-Scheinwerfer ausgestattete Netatmo-Sicherheitskamera für außen, die im Rahmen der Aktion inklusive einer Speicherkarte für 179,99 Euro angeboten wird.

Als einfachere aber dank des integrierten Stimmungslichts für die Terrasse oder dergleichen gute Alternative sei hier aber auch die eufy Wall Light Cam S100 erwähnt, die gerade ebenfalls günstiger und schon für 119,99 Euro angeboten wird.