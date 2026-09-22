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Whoop-Rivale in der Mache

Armband statt Apple Watch: Apple erprobt Fitness-Tracker ohne Display
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Apple arbeitet an einem Fitness-Tracker ohne Display, der sich stärker auf Gesundheits- und Trainingsdaten konzentrieren soll als die Apple Watch. Das Gerät befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Ob es tatsächlich auf den Markt kommt, ist offen. Sollte Apple das Projekt weiterverfolgen, wäre ein Start frühestens 2028 zu erwarten.

Health App Herz

Die bisherigen Prototypen bestehen aus einem dünnen Stoffarmband und einem kleinen Modul mit Sensoren und Rechentechnik. Auf ein Display verzichtet Apple vollständig. Damit würde sich der Tracker klar von der Apple Watch absetzen, die neben Fitnessdaten auch Apps und Mitteilungen übernimmt.

Weniger Smartwatch, mehr Gesundheits-Tracker

Der Ansatz erinnert an Whoop und andere schlichte Fitnessbänder, die möglichst unauffällig getragen werden und ihre Auswertung vor allem an eine App auslagern. Für Apple wäre das eine neue Geräteklasse.

Mit der Apple Watch Series 12 wurden Herzfrequenzmessung und Herzfrequenzvariabilität deutlich ausgeweitet. Auch der neue Readiness-Wert bündelt mehrere Messdaten zu einer Einschätzung für den Tag.

Apple Health Overview

Ähnlich arbeitet der von uns getestete Oura Ring 5. Dort steht nicht die Bedienung am Gerät im Vordergrund, sondern die unauffällige Erfassung von Gesundheitsdaten im Alltag und während des Schlafs.

Apple prüft neue Wearable-Kategorie

Bloomberg zufolge läuft das Projekt intern noch als Technologie-Untersuchung. Mitglieder des Vision-Hardware-Teams sollen an der frühen Entwicklung beteiligt sein. Auch auf Führungsebene gibt es dem Bericht zufolge Unterstützung.

Die Überlegungen passen zu Apples jüngsten Änderungen im Gesundheitsbereich. Die überarbeitete Health-App soll Messwerte stärker einordnen, Trends erklären und ein Gesundheitsalter berechnen. Ein Tracker ohne Display könnte dafür vor allem als dauerhafte Datenquelle dienen.

Festgelegt ist bislang nichts. Apple entwickelt Prototypen, hat aber wohl noch keine Entscheidung über eine Serienfertigung getroffen.
22. Sep. 2026 um 19:22 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Das würde mich sehr freuen wenn ein Armband kommt

  • Wäre eine gute Ergänzung, dann kann man auch mal wieder eine schöne klassische Uhr tragen ohne auf die Daten verzichten zu müssen.
    Als Ergänzung dazu würde eine Waage gut passen wie z.B. die Hume Body.

  • Das Teil wird sich verkaufen wie warme Brötchen!

  • Gekauft, die Watch ist mir für nachts einfach immer noch zu klobig.

  • Wie Jawbone schon vor ewig vielen Jahren.

  • Ich würde einen Ring begrüssen, wo ich auch damit bezahlen kann.

  • Wuerde sofort meine warch dafuer verkaufen. Hoffe das kommt

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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