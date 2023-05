„Killers of the Flower Moon“: Erster Trailer für den Apple-Film mit Starbesetzung

Der Zeitpunkt für die Veröffentlichung des ersten Trailers für die Apple-Original-Produktion Killers of the Flower Moon kommt nicht von ungefähr. Der hochkarätig besetzte Film hatte am Wochenende auf dem Filmfestival in Cannes Premiere und die Hauptdarsteller wurden dort mit stehenden Ovationen bedacht.

Für Drehbuch, Regie und Produktion konnte Apple mit Martin Scorsese eine lebende Legende verpflichten. Klangvolle Namen finden sich über die Neuentdeckung Lily Gladstone hinaus mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro zudem unter den Hauptdarstellern des Films.

„Killers of the Flower Moon“ basiert auf dem gleichnamigen Buch von David Grann und handelt von einer Mordserie an den in den 1920er-Jahren extrem wohlhabenden Osage-Indianern. Die Untersuchung der sogenannten Osage-Morde wird gleichermaßen als Geburtsstunde des FBI bezeichnet. Die Sicherheitsbehörde wurde damals mit der Aufklärung der Verbrechen bedacht, nachdem die zuvor durchgeführten Ermittlungen wohl nicht zuletzt auch aufgrund von Korruption und Rassismus im Sand verliefen.

Das Entertainment-Magazin Variety hält im Rahmen seiner Berichterstattung zu den Filmfestspielen in Cannes eine Reihe von Zusatzinformationen rund um den Film bereit, der laut Apple am 6. Oktober in den USA und ab dem 19. Oktober auch in Deutschland in die Kinos kommt. So hat Apple Scorcese offenbar ein Budget von 200 Millionen US-Dollar zur Verfügung gestellt, um die Umsetzung der Buchvorlage nach seinen Vorstellungen zu realisieren. Herausgekommen ist dabei ein Mammutwerk mit knapp dreieinhalb Stunden Laufzeit.

Apple-Chef Tim Cook hat es sich nicht nehmen lassen, höchstpersönlich in Cannes zu erscheinen. Hintergrund dürfte neben den großen Namen und den mit der Produktion verbundenen Kosten vor allem auch die Tatsache sein, dass Apple sich Berichten zufolge in Zukunft verstärkt auch auf das Kinogeschäft konzentrieren soll.

Apple hat bislang lediglich den Zeitpunkt für den Kinostart des Films kommuniziert, wann die Produktion auch auf Apple TV+ zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten.

„Killers of the Flower Moon“ – Offizieller Teaser Trailer