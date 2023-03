Microsoft Word fügt per Kurzbefehl Text ohne Formatierung ein

Microsoft Word unterstützt künftig das Einsetzen von Text ohne Formatierung per Kurzbefehl. Wer den Texteditor von Microsoft nicht verwendet, wird angesichts dieser Meldung vermutlich überrascht sein, doch war dies bislang in Word tatsächlich nicht auf diesem Weg möglich. Text ist beim Kopieren und Einfügen per Tastenkürzel stets in seinem Ursprungsformat in einem neuen Dokument gelandet.

Wie Microsoft im Rahmen der Ankündigung der Funktionserweiterung selbst eingesteht, hat es 40 Jahre gedauert, bis das Schreibprogramm um diese Option erweitert wurde. Microsoft Word wurde im Jahr 1983 eingeführt und feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag.

Man darf sich um so mehr darüber wundern, dass Microsoft diesen schon seit Jahren bekannten Missstand jetzt erst beseitigt, weil es die Tastaturkombination Ctrl + Shift + V unter Windows an sich längst gibt und sich das Kürzel darauf basierend in diversen Anwendungen und unter anderem auch in der Web-Version von Microsoft Word bereits verwenden ließ.

„Paste Text Only“ kommt mit der aktuellen 365-Version

Mit der neusten Version 16.67.1113.0 von Microsoft 365 für den Mac steht die erweiterte Copy-und-Paste-Funktion für alle Abonnenten des Office-Pakets zur Verfügung. Microsoft informiert hier ausführlich über die damit verbundenen Änderungen und gibt das Update wie üblich schrittweise für alle Nutzer frei.

Auf dem Mac können Nutzer von Microsoft Word fortan dann die Tastenkombination Command + Shift + V verwenden, um einen Text ohne jede Formatierung einzufügen. Verwendet man das Tastaturkürzel Command + V, so wird der Text wie gehabt inklusive der in der im Ursprungsdokument zugewiesenen Stile eingefügt.

Systemweite Funktion auf dem Mac will eine Taste mehr

Auf macOS und Apple-Anwendungen bezogen heißt die vergleichbare, systemweite Funktion „Stil einfügen und anpassen“ und lässt sich mithilfe der Tastenkombination Option + Shift + Command + V auslösen. Dieser Befehl sorgt dafür, dass kopierter Text beim Einfügen an den Textstil des neuen Dokuments angepasst wird.