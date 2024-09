AR-Brille „Orion“: Meta zeigt seine Vision der Welt ohne Smartphone

Mit der AR-Brille Orion hat Meta präsentiert, wo die technologische Reise im Anschluss an das Smartphone seiner Meinung nach hingeht. Der Unternehmenschef Mark Zuckerberg hat schon vor Jahren deutlich gemacht, dass Smartphones seiner Meinung nach künftig von solchen Technologien ersetzt werden.

Die „Orion“-Brille wird in dieser Form nicht in den Handel kommen, sondern soll einerseits den Stand der Entwicklung innerhalb von Meta demonstrieren und stellt zugleich auch einen wichtigen Baustein bei der geplanten Weiterentwicklung der Produktkategorie dar. Als nächsten Schritt will Meta Prototypen der Brille an Mitarbeiter und ausgewählte externe Nutzer ausgeben, um Erfahrungen zu sammeln und die Idee vollends zur Marktreife zu führen.

Kein Smartphone erforderlich

„Orion“ will das Erscheinungsbild einer normalen Brille mit immersiven AR-Funktionen kombinieren und benötigt dafür weder ein Smartphone noch einen Computer in seiner Nähe. Stattdessen trägt der Nutzer eine Recheneinheit mit sich, die optisch einer kleinen Powerbank ähnelt bis zu drei Meter von der Brille entfernt sein kann.

Dank dieser Aufteilung lässt sich die AR-Brille von Meta vergleichsweise kompakt und leicht konstruieren. Das Gewicht der „Orion“ liegt unter 100 Gramm. Das von Micro-LED-Projektoren bespielte Display bietet ein Sichtfeld von 70 Grad und im Gestell der Brille hat Meta sieben Kameras verbaut. Bedient wird die Meta-Brille mithilfe einer Kombination aus Augen- und Hand-Tracking sowie einem vom Nutzer zu tragenden schlichten Armband.

Die Funktionen der Brille sollen ein Smartphone weitgehend ersetzen, beispielsweise kann damit auch Nachrichten absetzen und Anrufe tätigen.

„Orion“ will alltagstauglich sein

Einiges an der „Orion“ und dem Konzept von Meta erinnert an die Apple Vision Pro. Nur klammert Meta die virtuelle Realität hier komplett aus und setzt auf die Idee, ein alltagstaugliches Produkt zu entwickeln, bei dem die Unterstützung des Nutzers im Vordergrund steht.

Meta spricht davon, digitale Erlebnisse über die Grenzen eines Smartphone-Bildschirms hinaus zu ermöglichen. Das große holographische Display der Brille soll dabei als in die physische Welt eingebundene Leinwand dienen, auf der man 2D- und 3D-Inhalte und -Erlebnisse frei platzieren kann. Darüber hinaus will das „Orion“-Konzept einen einfachen und direkten Weg bieten, um kontextbezogen mit künstlicher Intelligenz zu interagieren.

Wenn ihr weiter in dieses Thema eintauchen wollt, solltet ihr euch unbedingt den von Alex Heath bei The Verge veröffentlichten Erfahrungsbericht ansehen. Heath konnte die „Orion“-Brille exklusiv ausprobieren.