Neu bei Netflix: Das kommt im Oktober 2024

Die Neuzugänge beim Netflix im Oktober liegen vor. Im kommenden Monat startet die Verfilmung des Bucherfolgs „Achtsam Morden“. Tom Schilling spielt in dieser Serie den Mafia-Anwalt Björn, der auf Anraten seiner Frau mithilfe eines Achtsamkeitsworkshops eine bessere Work-Life-Balance finden will und dabei erstaunliche Bewältigungsstrategien entdeckt – darunter Mord.

In der zweiten Staffel von „Diplomatische Beziehungen“ sieht sich Keri Russell als US-Botschafterin Kate Wyler mit einem Anschlag auf ihre Botschaft konfrontiert, in dem die britische Regierung ihre Finger im Spiel zu haben scheint.

Ebenfalls im kommenden Monat läuft die Serie „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ an, in der sich die Titelheldin einer riskante Verfolgungsjagd rund um die Welt stellt, während sie ein uraltes Geheimnis lüftet.

Neue Netflix-Serien im Oktober

1. Oktober

Makeln in Marbella – Die schwedischen Makler der Luxusimmobilienagentur Homerun Brokers konkurrieren um die besten Anwesen im spanischen Luxus-Urlaubsziel Marbella.

2. Oktober

Love is Blind – Staffel 7 – Eine neue Gruppe von Singles betritt die Kammern, bereit, auf oberflächliche Beurteilungen zu verzichten und einen möglichen Herzschmerz in Kauf zu nehmen, um wahre Liebe und dauerhafte Bindung zu finden.

3.Oktober

Heartstopper – Staffel 3 – Charlie und Nick sind für den nächsten Schritt bereit. Während sie in jeder Hinsicht zusammenwachsen, müssen sie sich der größten Herausforderung ihrer Beziehung stellen.

9. Oktober

Startaufstellung – Diese fesselnde Sportserie begleitet LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Domantas Sabonis und Jayson Tatum durch die NBA-Saison 2023-24.

– Diese fesselnde Sportserie begleitet LeBron James, Anthony Edwards, Jimmy Butler, Domantas Sabonis und Jayson Tatum durch die NBA-Saison 2023-24. Betrügerische Liebe – Kurz nach ihrem 60. Geburtstag verliebt sich eine reiche Frau in einen attraktiven, viel jüngeren Mann, aber ihre Familie hinterfragt dessen Absichten.

– Kurz nach ihrem 60. Geburtstag verliebt sich eine reiche Frau in einen attraktiven, viel jüngeren Mann, aber ihre Familie hinterfragt dessen Absichten. Das Geheimnis des Flusses – Als ein kleiner Junge in einem kleinen mexikanischen Dorf ankommt, entwickelt sich eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einem einheimischen Jungen – und ein dunkles Geheimnis besiegelt ihre Verbindung für immer.

10. Oktober

Outer Banks – Staffel 4: Teil 1 – Die Pogues kehren nach Hause zurück und fangen an, ihr bestes Leben zu leben. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie wieder das tun, was sie am besten können: auf Schatzsuche gehen.

– Staffel 4: Teil 1 – Die Pogues kehren nach Hause zurück und fangen an, ihr bestes Leben zu leben. Es dauert jedoch nicht lange, bis sie wieder das tun, was sie am besten können: auf Schatzsuche gehen. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft – Die furchtlose Abenteurerin Lara Croft gerät in eine riskante Verfolgungsjagd rund um die Welt und muss sich ihrer traumatischen Vergangenheit stellen, während sie ein uraltes Geheimnis lüftet.

– Die furchtlose Abenteurerin Lara Croft gerät in eine riskante Verfolgungsjagd rund um die Welt und muss sich ihrer traumatischen Vergangenheit stellen, während sie ein uraltes Geheimnis lüftet. Ersan Kuneri – In einer retrospektiven Mockumentary blickt ein heutiger Erşan Kuneri auf sein Leben und sein Werk als produktiver Pionier des erotischen Kinos zurück.

– In einer retrospektiven Mockumentary blickt ein heutiger Erşan Kuneri auf sein Leben und sein Werk als produktiver Pionier des erotischen Kinos zurück. Love Is Blind, Habibi – Das prominente Paar Elham Ali und Khaled Saqr ist Gastgeber dieses sozialen Experiments, bei dem arabische Singles Kontakte knüpfen und sich zur Heirat verpflichten – bevor sie sich persönlich treffen.

12. Oktober

A Virtuous Business – Auf der Suche nach Sinn, Möglichkeiten und Unabhängigkeit gründen vier Frauen aus dem ländlichen Raum 1992 ein Geschäft für Erwachsenenprodukte und begeben sich damit auf eine Reise der Selbstfindung.

15. Oktober

Comedy Revenge – Unter der Moderation des legendären Comedians Lee Kyeong-kyu liefern sich 18 Comedy-Größen wieder einmal eine Schlacht der Komik – das Lachen kann beginnen!

17. Oktober

The Lincoln Lawyer – Staffel 3 – Mickey übernimmt einen persönlichen und potenziell gefährlichen Fall, als er die Person verteidigt, die des Mordes an Gloria Dayton, seiner Freundin und ehemaligen Mandantin, beschuldigt wird.

18. Oktober

Happiness Is – Princess möchte ihren 40. nicht groß feiern. Aber als ihre beste Freundin ihr eine unvergessliche Party schmeißt, wird ihre ganze Welt auf den Kopf gestellt.

23. Oktober

The Comeback: 2004 Boston Red Sox – In dieser Dokumentation wird der Weg der Red Sox zu ihrem ersten World-Series-Titel seit 86 Jahren anhand von Interviews mit Starspielern und Mitarbeitern nachgezeichnet.

– In dieser Dokumentation wird der Weg der Red Sox zu ihrem ersten World-Series-Titel seit 86 Jahren anhand von Interviews mit Starspielern und Mitarbeitern nachgezeichnet. Car Masters – Von Schrott zu Reichtum – Die Gotham-Crew setzt voll und ganz auf den Luxuswagenmarkt, aber die Käufer zufrieden zu stellen und gleichzeitig einen kreativen Ansatz zu verfolgen, könnte ihre bisher größte Herausforderung sein.

24. Oktober

Tyler Perry's Beauty in Black – Tyler Perrys Beauty in Black handelt von zwei Frauen, die sehr unterschiedliche Leben führen. Während Kimmie (Taylor Polidore Williams) um ihren Lebensunterhalt kämpft, nachdem ihre Mutter sie aus dem Haus geworfen hat, führt Mallory (Crystle Stewart) ein erfolgreiches Geschäft, und sie verstricken sich in das Leben der jeweils anderen.

– Tyler Perrys Beauty in Black handelt von zwei Frauen, die sehr unterschiedliche Leben führen. Während Kimmie (Taylor Polidore Williams) um ihren Lebensunterhalt kämpft, nachdem ihre Mutter sie aus dem Haus geworfen hat, führt Mallory (Crystle Stewart) ein erfolgreiches Geschäft, und sie verstricken sich in das Leben der jeweils anderen. Territory – Als die größte Rinderfarm der Welt ohne einen klaren Erben dasteht, kommt es zu einem erbitterten Generationenkampf, der die Zukunft des Landes auf den Kopf stellt.

25. Oktober

Simone Biles: Wie ein Phoenix aus der Asche – Teil 2 – Verfolgen Sie, wie die Turnerin Simone Biles ihr Privatleben, ihre psychische Gesundheit und ihr Training vor der mit Spannung erwarteten Rückkehr zu den Olympischen Spielen in Einklang bringt.

– Teil 2 – Verfolgen Sie, wie die Turnerin Simone Biles ihr Privatleben, ihre psychische Gesundheit und ihr Training vor der mit Spannung erwarteten Rückkehr zu den Olympischen Spielen in Einklang bringt. Hellbound – Während das Chaos um sie herum zunimmt, sind die Anwältin Min Hyejin, die Neue Wahrheit und die Speerspitze mit der Wiederauferstehung der Verdammten beschäftigt.

– Während das Chaos um sie herum zunimmt, sind die Anwältin Min Hyejin, die Neue Wahrheit und die Speerspitze mit der Wiederauferstehung der Verdammten beschäftigt. Die letzte Nacht in Tremor – Als ein gequälter Pianist von einem Blitz getroffen wird, hat er gefährliche Visionen von seiner Zukunft, und eine tödliche Bedrohung scheint sich über seine Angehörigen zu legen.

30. Oktober

Augen zu und durch, Bruder – Ein Ex-Mitglied einer Sondereinheit hat Mühe, sich an seine neue Rolle im Sicherheitsdienst zu gewöhnen, bis er einen Weg findet, seine finanziellen Probleme zu lösen.

– Ein Ex-Mitglied einer Sondereinheit hat Mühe, sich an seine neue Rolle im Sicherheitsdienst zu gewöhnen, bis er einen Weg findet, seine finanziellen Probleme zu lösen. Das Gesetz nach Lidia Poët – Staffel 2 – Während Lidia sich weiterhin für Gleichberechtigung einsetzt, bringt ein neuer Staatsanwalt ihre Welt ins Wanken. Enrico erwägt eine grundlegende berufliche Veränderung.

31. Oktober

Diplomatische Beziehungen – Staffel 2 – Als ein Bombenanschlag in London ihre Welt erschüttert, wird die US-Diplomatin Kate Wyler auf eine harte Probe gestellt, als ihr Verdacht bis in die höchsten Ebenen der britischen Regierung vordringt.

– Staffel 2 – Als ein Bombenanschlag in London ihre Welt erschüttert, wird die US-Diplomatin Kate Wyler auf eine harte Probe gestellt, als ihr Verdacht bis in die höchsten Ebenen der britischen Regierung vordringt. Achtsam Morden – Der Mafia-Rechtsanwalt Björn will mithilfe eines Achtsamkeitsworkshops eine bessere Work-Life-Balance finden. Dabei entdeckt er erstaunliche Bewältigungsstrategien – darunter Mord.

Neue Netflix-Filme im Oktober

3. Oktober

Ein ganz mieser Tag – Ein fälschlicherweise wegen Mordes verurteilter Elektronikvertreter muss sich gegen Polizeikorruption und kriminelle Verschwörungen zur Wehr setzen, um seine Unschuld zu beweisen.

4. Oktober

CTRL – Nella und Joe sind das perfekte Influencer-Paar. Als er sie betrügt, will Nella eine KI-App nutzen, um ihn aus ihrem Leben zu streichen – doch diese übernimmt übernimmt die Kontrolle…

– Nella und Joe sind das perfekte Influencer-Paar. Als er sie betrügt, will Nella eine KI-App nutzen, um ihn aus ihrem Leben zu streichen – doch diese übernimmt übernimmt die Kontrolle… Zeig mir, wer du bist – Ein Wiedersehen vor der Hochzeit wird für eine Gruppe von College-Freunden zu einem psychologischen Albtraum, als ein Überraschungsgast mit einem mysteriösen Koffer auftaucht.

– Ein Wiedersehen vor der Hochzeit wird für eine Gruppe von College-Freunden zu einem psychologischen Albtraum, als ein Überraschungsgast mit einem mysteriösen Koffer auftaucht. Der Schacht 2 – Als eine geheimnisvolle Person im brutalen Schacht eine neue Ordnung durchsetzt, kämpft ein Neuankömmling gegen die zweifelhafte Methode der Essensverteilung.

11. Oktober

An ihrer Stelle – Nachdem die chilenische Schriftstellerin María Carolina Geel ihren Liebhaber ermordet hat, zieht der Fall die schüchterne Gerichtsvollzieherin Mercedes in seinen Bann und löst eine Verbindung zwischen den beiden Frauen aus.

– Nachdem die chilenische Schriftstellerin María Carolina Geel ihren Liebhaber ermordet hat, zieht der Fall die schüchterne Gerichtsvollzieherin Mercedes in seinen Bann und löst eine Verbindung zwischen den beiden Frauen aus. Lonely Planet: Liebe in Marokko – Bei einem idyllischen Schriftsteller-Refugium in Marokko findet eine frischgebackene Single-Autorin (Laura Dern) eine unerwartete Verbindung zu einem jüngeren Mann (Liam Hemsworth), der seine Lebensentscheidungen neu überdenkt.

– Bei einem idyllischen Schriftsteller-Refugium in Marokko findet eine frischgebackene Single-Autorin (Laura Dern) eine unerwartete Verbindung zu einem jüngeren Mann (Liam Hemsworth), der seine Lebensentscheidungen neu überdenkt. Uprising – In der Joseon-Dynastie treffen sich zwei Freunde, die zusammen als Herr und als Diener aufgewachsen sind, nach dem Krieg als Feinde auf gegnerischen Seiten wieder.

16. Oktober

Napad – Der Überfall – Ein junger Ermittler bittet einen entlassenen Polizeibeamten bei der Aufklärung eines Banküberfalls um Hilfe und bietet ihm die Chance, sein altes Leben zurückzugewinnen.

17. Oktober

Outside – Eine Familie zieht sich während einer Zombie-Epidemie auf eine abgelegene Farm zurück, doch jahrelange, schmerzhafte Geheimnisse fordern ihren Tribut, während sie versuchen, sich in ihrer trostlosen Welt zurechtzufinden.

– Eine Familie zieht sich während einer Zombie-Epidemie auf eine abgelegene Farm zurück, doch jahrelange, schmerzhafte Geheimnisse fordern ihren Tribut, während sie versuchen, sich in ihrer trostlosen Welt zurechtzufinden. Codename 13 – Eine junge Killerin, die die Kunst des Tötens beherrscht, widersetzt sich ihrem Mentor, um einen Jungen vor einem skrupellosen Verbrechersyndikat zu retten. Dabei vernichtet sie jeden, der sich ihr in den Weg stellt.

18. Oktober

The Man Who Loved UFOs – Im Argentinien der späten 1980er Jahre werden die Ermittlungen eines Reporters über außerirdische Aktivitäten durch einen Mangel an Beweisen fast zum Stillstand gebracht – bis er beschließt, seine eigenen Belege zu fabrizieren.

23. Oktober

Die Werwölfe von Düsterwald – Als ein altes Kartenspiel zum Leben erwacht, springt eine Familie in der Zeit zurück in ein mittelalterliches Dorf. Dort müssen sie Werwölfe entlarven, um ihre Rückkehr nach Hause zu sichern.

25. Oktober

Don't Move – Eine trauernde Frau trifft in einem abgelegenen Wald auf einen Serienmörder, der ihr eine lähmende Droge injiziert. Als ihr Körper sich abschaltet, beginnt ihr Kampf ums Überleben. Von Produzent Sam Raimi, in den Hauptrollen Kelsey Asbille („Yellowstone“) und Finn Wittrock.

– Eine trauernde Frau trifft in einem abgelegenen Wald auf einen Serienmörder, der ihr eine lähmende Droge injiziert. Als ihr Körper sich abschaltet, beginnt ihr Kampf ums Überleben. Von Produzent Sam Raimi, in den Hauptrollen Kelsey Asbille („Yellowstone“) und Finn Wittrock. Hijack '93 – Um ihre vom Militär gestützte Regierung zu stürzen, entführen vier Männer ein Flugzeug und nehmen die Passagiere an Bord als Geiseln, um einen sozialen Wandel herbeizuführen.

30. Oktober

Time Cut – Eine Jugendliche reist vom Jahr 2024 zurück ins Jahr 2003, nur Tage, bevor ihre Schwester ermordet wird. Kann sie die Vergangenheit ändern, ohne die Zukunft zu zerstören?

Neue Netflix-Dokus im Oktober

2. Oktober

Chef's Table: Nudelgerichte – Erleben Sie die Kunst der Nudelzubereitung mit weltbekannten Küchenchefs, die ihre kulinarischen Reisen und die Geschichten hinter ihren köstlichen Spezialitäten teilen.

– Erleben Sie die Kunst der Nudelzubereitung mit weltbekannten Küchenchefs, die ihre kulinarischen Reisen und die Geschichten hinter ihren köstlichen Spezialitäten teilen. Unsolved Mysteries – Ein legendärer UFO-Absturz, ein rätselhafter Doppelmord und eine unheimliche, übernatürliche Untersuchung bilden den Kern dieser Sammlung ungelöster Rätsel.

7. Oktober

Die Brüder Menendez – 1996 wurden Lyle und Erik Menendez in einem der berühmtesten Kriminalfälle des späten 20. Jahrhunderts für den Mord an ihren Eltern verurteilt. Zum ersten Mal seit 30 Jahren und in ihren eigenen Worten lassen die beiden Brüder den Prozess, der die Nation schockierte, Revue passieren.

16. Oktober

Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur – Graham Hancock erkundet Amerika auf der Suche nach einer prähistorischen Gesellschaft, deren uraltes Wissen überliefert und über die Kontinente verbreitet wurde.

– Graham Hancock erkundet Amerika auf der Suche nach einer prähistorischen Gesellschaft, deren uraltes Wissen überliefert und über die Kontinente verbreitet wurde. I am a Killer – Von einem Mann, der seine Großmutter getötet hat, bis zu einem bewaffneten Räuber, der behauptet, nicht gewusst zu haben, dass seine Waffe geladen war – verurteilte Mörder erinnern sich aus erster Hand an ihre Verbrechen.

– Von einem Mann, der seine Großmutter getötet hat, bis zu einem bewaffneten Räuber, der behauptet, nicht gewusst zu haben, dass seine Waffe geladen war – verurteilte Mörder erinnern sich aus erster Hand an ihre Verbrechen. Sweet Bobby: Mein Catfishing-Albtraum – In diesem schockierenden Dokumentarfilm geht es um Kirat, die sich online verliebt. Doch die virtuelle Beziehung stellt ihr Leben für mehrere Jahre auf den Kopf.

23. Oktober

Hier spricht Zodiac – In dieser True-Crime-Dokuserie teilt eine Familie auf der Suche nach Antworten Hinweise und augenöffnende Zeugenaussagen über den Hauptverdächtigen in den Zodiac-Morden.

25. Oktober

Das fantastische Leben des Ibelin – Nach dem Tod eines „World of Warcraft“-Spielers kommt sein verborgenes Leben zum Vorschein, als sich sein Online-Freundeskreis bei seiner Familie meldet.

30. Oktober

Martha Stewart – In dieser enthüllenden Dokumentation erzählt die Lifestyle-Ikone Martha Stewart von ihrem unaufhaltsamen Aufstieg, dem plötzlichen Fall und ihrem hart erkämpften Comeback.

– In dieser enthüllenden Dokumentation erzählt die Lifestyle-Ikone Martha Stewart von ihrem unaufhaltsamen Aufstieg, dem plötzlichen Fall und ihrem hart erkämpften Comeback. Die Alien-Entführung von Manhattan – Eine Frau behauptet, aus ihrem Schlafzimmer in Manhattan entführt worden zu sein. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob es sich dabei um einen ausgeklügelten Schwindel handelt – oder um den Beweis für außerirdisches Leben.

Netflix Comedy, Anime & Family im Oktober

1. Oktober

Tim Dillon: This Is Your Country – Comedian Tim Dillon unterhält sich in diesem un-scripted Comedy-Special mit ganz normalen Amerikanern über Kryptowährungen, OnlyFans und andere unverschämte Themen, mit denen sie konfrontiert werden.

3. Oktober

Die Gangster Gang: Geisterhafte Gaunereien – Die gerissene Gangster Gang unternimmt einen riskanten Halloween-Coup, um ein unschätzbares Amulett aus einem unheimlichen Anwesen zu stehlen. Was soll da schon schiefgehen?

– Die gerissene Gangster Gang unternimmt einen riskanten Halloween-Coup, um ein unschätzbares Amulett aus einem unheimlichen Anwesen zu stehlen. Was soll da schon schiefgehen? Blue Box – Der Badmintonspieler Taiki hat den Basketballstar Chinatsu schon immer aus der Ferne bewundert. Doch an einem Frühlingstag bringt eine unerwartete Wendung die beiden einander näher.

5. Oktober

Ranma1/2 – Akane Tendo trifft ihren Verlobten Ranma Saotome, ein ganz besonderes Kampfkunst-Wunderkind: Wenn er kaltes Wasser berührt, verwandelt er sich in ein Mädchen.

8. Oktober

Ali Wong: Single Lady – Nach einigen turbulenten Jahren kehrt Ali Wong auf die Bühne zurück und erzählt von den Höhen, Tiefen und Dating-Überraschungen nach einer Scheidung.

14. Oktober

Die Mega-Monster-Wheelies – Inspiriert von Kultfilm-Monstern wie Dracula und der Mumie, aber mit einem Frankenstein-Twist: Diese Fahrzeughelden sind da, um zu helfen – und nicht, um zu erschrecken!

15. Oktober

Rachel Bloom: Death, Let Me Do My Special – Die Komikerin und Schauspielerin Rachel Bloom sinniert in diesem skurrilen und nachdenklichen Musik-Comedy-Special über Geburt, Tod, kosmische Ungewissheit und stechende Bäume.

17. Oktober

Jurassic World: Die Chaostheorie – Neue Dinosaurier. Neue Gefahren. Neue Verbündete. Die Camp- Fam begibt sich auf eine globale Suche nach Antworten – und einem schwer zu fassenden Bösewicht –, die sie rund um den Globus führt.

– Neue Dinosaurier. Neue Gefahren. Neue Verbündete. Die Camp- Fam begibt sich auf eine globale Suche nach Antworten – und einem schwer zu fassenden Bösewicht –, die sie rund um den Globus führt. Gundam: Requiem for Vengeance – Elf Monate nach dem einjährigen Krieg in U.C.0079 stellt sich die Zaku-II-Pilotin Solari der neuen Waffe der Erdföderation: Mobile Suit Gundam.

22. Oktober

Hasan Minhaj: Off With His Head – Hasan Minhaj liefert ein ungeschminktes Stand-up-Programm über Identitätskämpfe in der Lebensmitte, Ethnien, politische Spaltungen und den Skandal des Faktenchecks.

29. Oktober